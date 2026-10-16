Şehzadeler'de altyapı sonrası bozulan yol ve kaldırımlar yenileniyor

Şehzadeler'de onarım seferberliği

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde farklı kurumların yürüttüğü doğalgaz, internet ve elektrik altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yol ve kaldırımlar, Şehzadeler Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede yenileniyor. İlçe genelinde sürdürülen müdahaleler, hem araç trafiğinin akışını düzenlemeyi hem de yaya güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

çalışma kapsamı ve yöntemler:

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme ve sıcak asfaltlama uygulamalarını yürütüyor. Ekipler, çökme, kırılma ve deformasyon görülen alanlarda zemin hazırlığı, altyapı kontrolü ve yeni kaplama işlemlerini planlı şekilde uygulayarak alanları yeniden kullanıma açıyor. Kaldırımların yaya kullanımına uygun hale getirilmesi için eğim, kot ve engelliler için erişilebilirlik kriterleri gözetiliyor.

belediye hedefi ve iş birliği:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, altyapı yatırımlarının şehir için kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, çalışmaların ardından bozulan alanların hızla onarıldığını belirtti. Başkan Şimşek, kurumlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini ve belediye ekiplerinin planlanan program dahilinde, bozulan tüm hatlarda tamirat çalışmalarına aralıksız devam edeceğini ifade etti. Belediye yetkilileri, onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ilçe genelinde ulaşım konforu ve güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE FARKLI KURUMLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZULAN YOL VE KALDIRIMLAR, ŞEHZADELER BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN HIZLA ONARILIYOR. KİLİT PARKE TAŞI DÖŞEME VE SICAK ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN EKİPLER, ULAŞIM KONFORUNU VE YAYA GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR.