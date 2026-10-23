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Şehzadeler'de enstrüman öğrenme fırsatı: Kurşunlu Han'da dört dalda kurslar

Şehzadeler Belediyesi, 7 yaş ve üstü için keman, bağlama, gitar ve piyano kursları açıyor; başvurular 26-30 Ekim'de Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'ne yapılacak.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Şehzadeler'de enstrüman öğrenme fırsatı: Kurşunlu Han'da dört dalda kurslar

Şehzadeler Belediyesi'nden yeni müzik atılımı

Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurşunlu Han Müzik Enstrüman Kursları, müziğe ilgi duyan 7 yaş ve üzeri vatandaşları bir araya getiriyor. Proje kapsamında katılımcılara keman, bağlama, gitar ve piyano olmak üzere dört ayrı enstrümanda eğitim verilecek.

Başvuru süreci ve başvuru yeri:

Kurslara katılmak isteyenler için başvurular 26 Ekim Pazartesi günü başlayıp 30 Ekim Cuma günü sona erecek. Başvuruların şahsen yapılması gerekiyor; başvuru yeri Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi olarak belirlendi. Katılım koşulu olarak yaş sınırı 7 yaş ve üzeri olarak açıklandı.

Kurs takvimi ve eğitim günleri:

Kursların ilk ders tarihleri ve haftalık programı da paylaşıldı. Piyano kursu 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve pazar hariç haftanın 6 günü eğitim verilecek. Keman ve gitar kursları 10 Kasım Salı tarihinde açılacak; keman dersleri salı, perşembe ve cumartesi günleri, gitar dersleri ise salı ve perşembe günleri yapılacak. Bağlama kursu ise 11 Kasım Çarşamba tarihinde başlayacak ve eğitimler çarşamba ile cuma günleri yürütülecek.

Detaylı bilgi ve soru için vatandaşlar, 444 90 45 numaralı telefondan Şehzadeler Belediyesi Çözüm Merkezi'ne ulaşabilirler.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, MÜZİĞE İLGİ DUYAN 7 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARI KEMAN, BAĞLAMA, GİTAR VE...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, MÜZİĞE İLGİ DUYAN 7 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARI KEMAN, BAĞLAMA, GİTAR VE PİYANO KURSLARIYLA BULUŞTURUYOR. KURŞUNLU HAN MÜZİK ENSTRÜMAN KURSLARI İÇİN BAŞVURULAR 26-30 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK, İLK KURSLAR 9 KASIM’DA BAŞLAYACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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