Köy okulunda Finlandiya'yı aratmayan doğa temelli eğitim

Alakoç Anaokulu'nda doğayla iç içe eğitim:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Bintaş Mahallesi'nde bulunan Alakoç Anaokulu öğrencileri, geleneksel sınıf duvarlarının ötesine taşan bir eğitimle tanıştı. Minikler, ellerindeki defterlerle çimenlerin arasına oturup doğayı gözlemleyerek çizimler yapıyor, açık havada derslere katılarak hem öğreniyor hem eğleniyor.

Günlük pratikler ve etkinlikler:

Okulda çocuklar mutfağa girip yemek ve börek yapımına yardım ediyor; el becerileri mutfak etkinlikleriyle destekleniyor. Müzik çalışmaları için piyanonun başına geçen öğrenciler, resim atölyelerinde günün sonunda fırçalarını alıp tuvalleri boyayarak stres atıyor. Hayvan sevgisi ve bakım sorumluluğu da eğitim programının parçası; öğrencilere tavuklarla kurdukları bağla canlılara saygı öğretildiği gibi günlük işlere katılma olanağı sağlanıyor.

Sürdürülebilirlik ve üretime katılım:

Okulun en belirgin uygulamalarından biri ata tohumu serası ve bahçede yürütülen ekim-dikim çalışmaları. Minikler toprakla buluşup sebze fideleri ektiriyor, çilek ve lavanta gibi bitkilerin gelişimini gözlemleyerek üretimin her aşamasını deneyimliyor. Elde edilen mahsullerle birlikte kümesten alınan taze yumurtalar kullanılarak kahvaltılar ve yiyecek hazırlıkları yapılıyor; bu süreç paylaşma ve üretme bilincini pekiştiriyor.

Okul yönetiminin ifade ettiği gibi, "Okulumuzda uyguladığımız doğa temelli eğitim modeliyle çocuklarımızın dört duvar arasında soyut bilgilerle öğrenmesi yerine, hayatın, toprağın ve üretimin tam içinde yer almasını sağlıyoruz. Bu kapsamda oluşturduğumuz ata tohumu seramızda ve okul bahçemizde minik öğrencilerimiz, ata tohumu yeşillikleri, çeşitli sebze fidelerini ve sebzeleri toprakla buluşturup ekim dikim işlerini bizzat yapmakta, yetiştirdiğimiz çilekler ve lavantaların yanı sıra tüm sebzelerin gelişim sürecini gözlemleyerek doğanın verdiklerini yaşayarak öğrenmektedir. Kurduğumuz sürdürülebilir ekosistem içinde kümesimizden elde ettiğimiz doğal gübreyi seramızda kullanarak tarımda döngüsel sistemi deneyimliyor, seradan artan taze yiyecek artıkları ile de tavuklarımızı besleyerek tam bir sıfır atık yaşamı örüyoruz. Seramızdan ve bahçemizden taze taze topladığımız mahsuller ile kümesimizden her gün özenle aldığımız taze yumurtaları birleştirerek öğrencilerimizle birlikte kahvaltılar ve lezzetli yiyecekler hazırlıyor, böylece çocuklarımıza hem paylaşmayı hem de üretmenin mutluluğunu öğretiyoruz. Açık havada yapılan dersler, sanat etkinlikleri, toprakla ve hayvanlarla kurulan bu güçlü bağ, evlatlarımızın üreten, doğaya saygılı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesine imkan tanımaktadır."

Alakoç Anaokulu'nun uyguladığı bu model, okul topluluğunda hem günlük yaşam becerilerini hem de çevresel farkındalığı güçlendiriyor. Çocukların doğayla kurdukları somut ilişki, öğrenmeyi soyut bilgiden çıkarıp deneyim temelli bir sürece dönüştürüyor ve köy okulunda sıradan ders anlayışını yeniden tanımlıyor.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE MİNİK ÖĞRENCİLER HEM EĞİTİM GÖRÜYOR HEM EĞLENİYOR. BİNTAŞ MAHALLESİ İLK-ORTAOKULUNA BAĞLI ANAOKULUNDA ÖĞRENCİLER AÇIK HAVADA EĞİTİM GÖRÜYOR. ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ HEM EĞLENİYOR HEM DE DOĞAYLA İÇ İÇE ZAMAN GEÇİREREK ANIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR. EĞİTİM ŞEKLİNİ GÖRENLER ''BU EĞİTİM FİNLANDİYA'DA YOK'' DEMEKTEN KENDİLERİNİ ALAMADI.