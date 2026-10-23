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Manisa KPSS adaylarına son uyarı: kapılar 10.00'da kapanıyor

25 Ekim Pazar günü Manisa'da uygulanacak KPSS Ortaöğretim için bina kapıları saat 10.00'da kapanacak; adaylara en geç 09.30'da binalarda olmaları önerildi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Manisa KPSS adaylarına son uyarı: kapılar 10.00'da kapanıyor

Manisa'da sınav düzenlemesi ve saatler:

Manisa Merkez ÖSYM Koordinatörlüğü, 25 Ekim Pazar günü yapılacak 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının kent merkezinde ve çevresindeki okullarda uygulanacağını duyurdu. Sınav kent merkezinde toplam 71 okulda gerçekleştirilecek.

Sınavın 10.15'te başlayıp 12.25'te sona ereceği belirtildi. Bina girişlerinin 09.00'dan itibaren yapılacağı ve giriş kapılarının kesin olarak 10.00'da kapanacağı vurgulandı; bu saatten sonra gelen adaylar sınav binasına alınmayacak.

Adaylar için ulaşım ve bina tercihleri:

Duyuruda, adayların önemli bir kısmının Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü (Muradiye), Güzelyurt Mahallesi, Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sınav binalarında yoğunlaşacağı kaydedildi. Özellikle bu kampüsler ve yoğun sınav bölgelerinde toplu taşıma, trafik ve araç parkı kaynaklı aksaklıklar yaşanabileceği hatırlatıldı.

Bu nedenle adaylara ulaşım yoğunluğunu ve güvenlik kontrollerinde oluşabilecek kuyrukları dikkate alarak en geç 09.30'da sınav binalarında hazır bulunmaları tavsiye edildi. Ayrıca sınava girecekleri binayı mümkünse bir gün önceden görmeleri ve ulaşım güzergâhlarını önceden planlamaları önerildi.

Kimlik, eşya kuralları ve ek hizmetler:

Sınava girişte yanlarında bulundurulması gereken belgeler arasında fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı, T.C. Nüfus Cüzdanı, Mavi/Pembe Kart, KKTC Kimlik Kartı, geçerli pasaport veya geçici kimlik belgesinin asılları yer alıyor. Kimlik sorunu yaşayan adaylar için nüfus müdürlüklerinin 25 Ekim Pazar günü 07.00–10.00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.

ÖSYM duyurusunda ayrıca cep telefonu, elektronik cihaz, çanta, cüzdan, saat, araç anahtarı ve anahtarlık gibi eşyaların sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı. Adaylardan bu tür eşyaları evlerinde veya araçlarında bırakmaları istendi; söz konusu eşyalarla sınava girilmesi durumunda sınavın geçersiz sayılabileceği uyarısı yapıldı.

Adaylar sınava giriş belgesindeki bina bilgilerini dikkatle kontrol etmeli ve belgeyi sınav günü yanlarında bulundurmalıdır.

MANİSA’DA 25 EKİM PAZAR GÜNÜ YAPILACAK KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI İÇİN ADAYLARA ERKEN GİTME UYARISI...

MANİSA’DA 25 EKİM PAZAR GÜNÜ YAPILACAK KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI İÇİN ADAYLARA ERKEN GİTME UYARISI YAPILDI. KENT MERKEZİNDE 71 OKULDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK SINAVDA BİNA GİRİŞ KAPILARI SAAT 10.00’DA KAPANACAK. ADAYLARIN GÜVENLİK KONTROLLERİ VE ULAŞIM YOĞUNLUĞUNU DİKKATE ALARAK EN GEÇ SAAT 09.30’DA SINAV BİNALARINDA BULUNMALARI TAVSİYE EDİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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