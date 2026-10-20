Şehzadeler’de kamu binalarında kapsamlı bakım ve yenileme çalışması

çalışmanın kapsamı:

Şehzadeler Belediyesine bağlı Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan kamuya açık yapılar üzerinde düzenli bakım programı yürütüyor. İbadethaneler, muhtarlık binaları, taziye evleri ve düğün salonları gibi ortak kullanım alanlarında öncelikle tespit edilen eksiklikler gideriliyor; ardından temizlik, küçük onarım ve boyama çalışmaları yapılarak binaların kullanım standartları iyileştiriliyor.

saha uygulamaları ve öncelikler:

Ekipler, her yapının öncelik sırasına göre listelediği ihtiyaçlarını kısa sürede karşılamayı hedefliyor. Yapılan işlemler arasında dış cephe ve iç mekan boyaları, hijyen temizliği, hasarlı alanların tamiri ve çevre düzenlemesi bulunuyor. Bu çalışmalar, binaların estetik görünümünü artırmanın yanı sıra, kullanım güvenliği ve hijyen koşullarını da güçlendiriyor.

vatandaş memnuniyeti ve devam eden planlar:

Herkese açık olan kamu binalarındaki iyileşme, ilçe sakinleri tarafından olumlu karşılandı. Vatandaşlar, yapılan bakım ve temizlik çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirerek Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve müdürlük ekiplerine teşekkür etti. Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelindeki kamu binalarının bakımlarına öncelik vererek düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİNE BAĞLI EKİPLER, İBADETHANE, TAZİYE EVİ, DÜĞÜN SALONU, MUHTARLIK BİNASI GİBİ İLÇEDE YER ALAN KAMU BİNALARINDA TEMİZLİK, BAKIM VE BOYAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.