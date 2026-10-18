Sekiz yıllık karanlıktan sonra annesine bakmayı bekleyen çocuk ameliyatla umutlandı

Ameliyatla yeni bir başlangıç

Hatay'ın Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesinde yaşayan Hüseyin ve Halime Ümüt çiftinin 8 yaşındaki oğlu Ömer Ümüt, doğuştan gelen görme sorunu nedeniyle uzun yıllardır görme güçlüğü çekiyordu. İlk muayenelerde tespit edilen konjenital katarakt nedeniyle aile, çocuk için farklı sağlık merkezlerine başvurmak zorunda kaldı ancak kentteki imkanlar yetersiz kaldı.

Tedavi süreci ve önceki girişimler:

Ömer, doğumunun 7'nci ayında erken dünyaya geldi ve bir süre kuvöze konuldu. Gelişen sorunlar üzerine aile, çocuğu Reyhanlı ve Antakya üzerinden Adana'daki bir hastaneye sevk etti. Adana'da yapılan ilk ameliyat beklenen sonucu vermeyince aile ekonomik imkansızlıklar nedeniyle yeniden ameliyat yaptırmakta zorlandı.

Çocuğun durumunu bilen hayırseverlerin desteğiyle Ömer, bu kez Ankara'da özel bir hastanede ameliyat edildi. Operasyonu gerçekleştiren ekip, ameliyat sonrası üç aylık bir takip ve kontrol dönemi öngördü; gözündeki dikişlerin bu süreç tamamlandıktan sonra çıkarılacağı bildirildi.

Ömer ve ailenin beklentileri:

Ameliyat sonrası büyük umut taşıyan Ömer duygularını, "Gözüm açılınca en çok annemi görmek istiyorum" sözleriyle dile getirdi. Günlük yaşamın basit ama önemli işlerini yapmayı da sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "Yemek yiyorum ve çay yapmayı biliyorum. Gözüm açılınca; fırına gideceğim ve ekmek alıp geri geleceğim. Gözlerim açılınca ileride askere gideceğim. Gözlerim açılacağı için mutluyum" dedi.

Anne Halime Ümüt ise oğlunun doğumundan bu yana süren bakım ve mücadeleyi anlattı: "Oğlum Ömer, 7 aylıkken erken doğdu ve İskenderun’da kuvöze koyduk. Sonra oğlumun gözünde sorun olduğunu gördüm. Oğlumu, Reyhanlı’dan Antakya’ya ve oradan Adana’daki hastaneye sevk ettiler. Adana’da oğlumun gözü görmediği için ameliyat olmuştu ama iyi olmadı. Şimdi 15 gün önce ameliyatı oldu ve iyi oldu. Ömer 8 yaşında ve 8 yıldır görmüyordu. Oğlumun inşallah gözü görecek ve ben başka bir şey istemiyorum. Görmediği zamanlarda; yemeğini yediyordum, tuvalete götürüyordum, yıkanmasını ben yapıyordum. Bu ameliyatın farkı çok iyi olacak. Oğlum 8 yıldır gözü görmüyordu ama şimdi inşallah gözü görecek diye ben çok seviniyorum"

Üç aylık takip sürecinin tamamlanmasının ardından dikişlerin alınması ve düzenli kontrollerle Ömer'in görme yetisinin değerlendirilmesi planlanıyor. Hem sağlık ekibi hem de ailesi, bu dönemin çocuğun bağımsızlığını ve yaşam kalitesini artırmasını umut ediyor.

ÖMER ÜMÜT VE ANNESİ