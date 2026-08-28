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Sektöre nefes: J plakalı araçların tahsis ve askı süreleri yıl sonuna kadar uzatıldı

MTSO'nun girişimiyle, Başkan Sami Er ile görüşmede J plakalı araçların 31 Ağustos 2026'da sona erecek tahsis ve askı süreleri yıl sonuna kadar uzatıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sektöre nefes: J plakalı araçların tahsis ve askı süreleri yıl sonuna kadar uzatıldı

J plakalı araçlarda süre uzatımı:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile MTSO Meclis Üyesi Mustafa Bayındır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir araya gelerek sektörün talep ve beklentilerini iletti. Yapılan görüşmeler sonucunda, tahsis ve askı sürelerinin yıl sonuna kadar uzatılması kararı alındı.

Belediye ile yürütülen istişarelerin ardından alınan karar, J plakalı araç sahiplerinin 31 Ağustos 2026 tarihinde sona ermesi planlanan sürelerden doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Kararın uygulama süresi olarak yıl sonuna kadar uzatma tercih edildi.

görüşmenin gerekçeleri ve beklentiler:

Sadıkoğlu ve Bayındır, görüşmede sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunları ve olası sıkıntıları Başkan Er’e aktardı. Özellikle tahsis ve askı sürelerinin sona ermesinin ticari faaliyetler üzerinde yaratabileceği aksamalara dikkat çekildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kısa vadede oluşabilecek mağduriyetlerin azaltılması amacıyla süre uzatımı uygun bulundu.

Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, alınan kararın sektör açısından önemine vurgu yaparak Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür etti. Sadıkoğlu, bundan sonraki süreçte de üyelerin ve sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunların çözümü için ilgili kurumlarla istişare ve iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

J PLAKALI ARAÇLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ YIL SONUNA KADAR UZATILDI

J PLAKALI ARAÇLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ YIL SONUNA KADAR UZATILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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