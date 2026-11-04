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Selçuklu Akıncılar'a altı hekim kapasiteli aile sağlığı merkezi kazandırılıyor

Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever işbirliğiyle Akıncılar Mahallesi'ne altı hekimlik, modern bir aile sağlığı merkezi kurulacak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Selçuklu Akıncılar'a altı hekim kapasiteli aile sağlığı merkezi kazandırılıyor

Selçuklu Akıncılar'a aile sağlığı merkezi protokolü imzalandı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde sağlık altyapısını güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve TMS Yapı firması işbirliğiyle Akıncılar Mahallesi’ne kazandırılacak Selçuklu Melike-Hacı Şimşek Aile Sağlığı Merkezi için protokol Selçuklu Belediyesi’nde düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve hayırsever Mustafa Şimşek katıldı.

Protokolün detayları:

İmzalanan protokole göre, merkez hayırsever katkısıyla inşa edilecek ve modern donanımıyla bölge ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı. Merkezde altı hekim görev yapabilecek kapasite sağlanacak. Yapı ve iç donanım çalışmalarını sağlayacak olan hayırseverin katkısı ile birlikte, tesisin çevre düzenlemesi ve kentsel entegrasyonu Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Belediye ve sağlık müdürlüğünün değerlendirmeleri:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçedeki hızlı yapılaşma ve nüfus artışına dikkat çekerek projenin önemini vurguladı. Başkan Pekyatırmacı, "Sağlık hizmetlerinde Konya’mız her alanda bir numara" sözleriyle kent genelindeki yatırımlara olan inancını dile getirdi ve hayırsever Mustafa Şimşek'e teşekkür etti.

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ise kurulacak merkez sayesinde Akıncılar Mahallesi ve çevresinin birinci basamak sağlık ihtiyacının önemli oranda karşılanacağını belirterek merkezin 20-25 bin kişiye hizmet verebileceğini söyledi. Konuşmaların ardından ilgili taraflar protokolü resmi olarak imzaladı ve projenin uygulama sürecinin başlatılacağı bildirildi.

SELÇUKLU BELEDİYESİ&#039;NDE DÜZENLENEN İMZA TÖRENİNE SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI...

SELÇUKLU BELEDİYESİ'NDE DÜZENLENEN İMZA TÖRENİNE SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI (ORTADA), KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YUSUF YAVUZ (SAĞDA) VE FİRMA ADINA HAYIRSEVER MUSTAFA ŞİMŞEK (SOLDA) KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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