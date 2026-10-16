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Selde can kaybı 4'e yükseldi, Sarıyer'de bir cenaze daha bulundu

İstanbul'daki şiddetli yağış sonrası Sarıyer Ayazağa Deresi yakınında bulunan cenazeyle can kaybı 4'e yükseldi; arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Selde can kaybı 4'e yükseldi, Sarıyer'de bir cenaze daha bulundu

Selde can kaybı 4'e yükseldi

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, Sarıyer Ayazağa Deresi yakınında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Bölgedeki keşif ve müdahale ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Bulgu ve kimlik tespiti:

Yapılan incelemeler sonucunda bulunan cenazenin Turgut Dursun'a ait olduğu belirlendi. Cenaze, gerekli adli işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmaları ve görüntüler:

Ekipler, hâlen kayıp kişileri arama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgeden yapılan müdahale ve cenazenin çıkarılma çalışmaları havadan görüntülendi, operasyonun zorlu koşullarda yürütüldüğü görüldü.

İstanbul genelinde meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 olarak kaydedildi; yetkililer ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL&#039;DA MEYDANA GELEN ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN CAN KAYBI 4&#039;E YÜKSELDİ. SARIYER&#039;DE BULUNAN...

İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ. SARIYER'DE BULUNAN TALİHSİZ ADAMIN CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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