Selde can kaybı 4'e yükseldi, Sarıyer'de bir cenaze daha bulundu

Selde can kaybı 4'e yükseldi

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, Sarıyer Ayazağa Deresi yakınında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Bölgedeki keşif ve müdahale ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Bulgu ve kimlik tespiti:

Yapılan incelemeler sonucunda bulunan cenazenin Turgut Dursun'a ait olduğu belirlendi. Cenaze, gerekli adli işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmaları ve görüntüler:

Ekipler, hâlen kayıp kişileri arama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgeden yapılan müdahale ve cenazenin çıkarılma çalışmaları havadan görüntülendi, operasyonun zorlu koşullarda yürütüldüğü görüldü.

İstanbul genelinde meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 olarak kaydedildi; yetkililer ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ. SARIYER'DE BULUNAN TALİHSİZ ADAMIN CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.