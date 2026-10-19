Selendi'de palyatif bakımda şefkat ve ekip çalışması öne çıktı

etkinlikte öne çıkanlar:

Selendi Devlet Hastanesi tarafından Palyatif Bakım Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, palyatif bakım hizmetlerinin hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama rolü öne çıktı. Katılımcılara yönelik sunumlar ve görüşmelerde hastaların yaşam kalitesi ile yakınlarının desteklenmesinin önemi vurgulandı.

palyatif bakımın kapsamı:

Yetkililer, palyatif bakımın yalnızca hastalıkların tedavisine odaklanmadığını; yaşam kalitesini artırma, ağrı ve semptom yönetimi, psikolojik destek ve sosyal ihtiyaçlara cevap verme gibi çok yönlü bir yaklaşım sunduğunu belirtti. Bu süreçte şefkatli ve insan odaklı bir yaklaşımın hastalar ve yakınları için büyük fark yarattığı aktarıldı.

yetkililerin mesajı:

Selendi Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Ümit Sezer, yaptığı açıklamada: "Palyatif bakım, yalnızca hastalıklarla mücadele etmekten ibaret değildir. Hastalarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını gözetmek, onların yaşam kalitesini artırmak ve bu süreçte ailelerinin yanında olmak büyük önem taşıyor. Bazen bir tebessüm, samimi bir söz ya da hastalarımızın yanında olduğumuzu hissettirmektir, onlar için çok değerli bir destek olabiliyor" dedi.

Sezer ayrıca, "Bu anlamlı hafta vesilesiyle, fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, hastalarımıza ve ailelerine sağlık, huzur ve umut diliyoruz. Unutmayalım ki bazen en değerli iyileşme, bir insana yalnız olmadığını hissettirmektir" ifadelerini kullandı.

Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ali Ata Cerkezoğlu da palyatif bakım hizmetlerinin hastaların yalnızca tıbbi ihtiyaçlarını karşılamayı değil, aynı zamanda kendilerini güvende, değerli ve yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamayı amaçladığını vurguladı. Cerkezoğlu, bu hizmetlerin ekip çalışması ve insan odaklı bir anlayışla yürütüldüğünü kaydetti.

Hastane yetkilileri, etkinliğin hedefinin palyatif bakım konusunda farkındalığı artırmak ve hastalar ile hasta yakınlarına sunulan şefkatli, duyarlı ve bütüncül bakım anlayışını güçlendirmek olduğunu bildirdi.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE SELENDİ DEVLET HASTANESİ TARAFINDAN PALYATİF BAKIM HAFTASI KAPSAMINDA ETKİNLİK DÜZENLENDİ. ETKİNLİKTE, PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN HASTALARIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK VE SOSYAL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMADAKİ ROLÜ İLE HASTA YAKINLARINA VERİLEN DESTEĞİN ÖNEMİ VURGULANDI.