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Selim İmamoğlu: aile desteğiyle yurt dışına açıldım, yelkenliyi babamdan borçla aldım

Mehmet Selim İmamoğlu, duruşmada aile desteğiyle Hırvatistan'da girişim başlattığını, 2024'te 772 bin TL'ye yelkenli aldığını ve beraat istediğini söyledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Selim İmamoğlu: aile desteğiyle yurt dışına açıldım, yelkenliyi babamdan borçla aldım

Tutuksuz sanığın savunması:

Duruşmanın 12'inci gününde tutuksuz sanık Mehmet Selim İmamoğlu söz aldı. Savunmasında, siyasetten uzak bir yaşamı olduğunu; davaya dahil edilmesinin temel nedeninin soyadı olduğunu ifade etti. İmamoğlu, aile üzerine baskı kurmak ve babasını geri adım atmaya zorlamak amacıyla bu sürecin şekillendiğine inandığını belirtti.

Üniversite son dönemlerinde aile şirketinde yarı zamanlı çalışmaya başladığını anlatan Selim İmamoğlu, ailenin inşaat sektöründeki geçmişinden yola çıkarak yurt dışına açılma fikrini benimsediğini söyledi. Yapılan araştırmalar sonucu Hırvatistan'da bir projeyi keşfettiğini ve bu projeye ortak olmak istediğini babasına ilettiğini anlattı. Babasının siyaseten tartışma yaratabileceği endişesiyle sıcak bakmadığını söyleyen sanık, bunun üzerine aile şirketinden bağımsız bir şirket kurarak süreci ilerletmeyi tercih ettiğini aktardı.

İddianamedeki Hırvatistan ve hesap iddiaları:

İddianamede, 37 numaralı eylemde değerlendirilen bölümde Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'nun, suçtan elde edildiği ileri sürülen kazançları farklı tarihlerde Mehmet Selim İmamoğlu'nun hesaplarına gönderdikleri belirtildi. Ayrıca iddianamede, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun bu kazançları yurt dışına çıkarmak amacıyla Mehmet Selim İmamoğlu adına Hırvatistan'da şirket kurdukları öne sürüldü. İddianamede bu yolla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklandığı ifade edildi.

Selim İmamoğlu savunmasında bu iddiaları reddettiğini ve girişiminin tamamen ticari amaçlı olduğunu vurguladı. Ailesinden aldığı maddi destekle yurt dışında bir proje başlatmasının kendisi için sorun teşkil etmeyeceğini düşündüğünü, halen aynı kanaatte olduğunu söyledi.

Yelkenli ve talepler:

Sanık, sporcu lisansını Türkiye Yelken Federasyonu'ndan aldığını ve yarışlara katıldığını belirtti. Yarışlara kendi yelkenlisiyle katılmak amacıyla 2009 model ikinci el bir sportif yelkenliyi 2024 yılında 772 bin TL'ye satın aldığını; bedeli için babasından banka havalesiyle borç aldığını açıkladı. Yelkenlinin halen bir yelken kulübünde eğitim amaçlı da kullanıldığını söyleyerek, bu iki konuda hesap verilemeyecek bir durum olmadığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda mahkemenin kısa vadede birilerini rahatlatabileceğini ancak sürecin uzaması halinde toplumda zan bırakacağını belirten Selim İmamoğlu, beraat talep etti; hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasını, yurt dışı yasağının sona erdirilmesini ve en önemlisi babası Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlarının tahliyelerini istedi.

Duruşma, diğer tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmaya devam edilmesiyle sürüyor.

Tutuksuz sanık Selim İmamoğlu, ‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü&#039; davasında savunma...

Tutuksuz sanık Selim İmamoğlu, ‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yaptı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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