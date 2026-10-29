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Selim'de tarım çeşitleniyor: 80 dönümlük ayçiçeği tarlasında hasat

Selim'de Çaybaşı köyünde 80 dönümlük ayçiçeği tarlasında hasat yapıldı; Kaymakam Mehmet Ali Semiz, İlçe Tarım ekipleriyle üreticileri ziyaret etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Selim'de tarım çeşitleniyor: 80 dönümlük ayçiçeği tarlasında hasat

Selim'de ayçiçeği hasadı

Kars'ın Selim ilçesi Çaybaşı köyünde 80 dönümlük alanda ekilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi. Hasat programına Selim Kaymakamı Mehmet Ali Semiz de katılarak çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret ve inceleme:

Kaymakam Semiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte tarlayı gezdi ve üreticilerle bir araya gelerek ekim sürecinden hasat dönemine kadar yürütülen çalışmaları dinledi. Yetkililer ve çiftçiler, uygulanan bakım ve hasat yöntemleri hakkında bilgi paylaştı.

Program sırasında üreticilerle yapılan görüşmelerde tarladaki iş akışı, iş gücü düzenlemeleri ve hasat makinelerinin kullanımı gibi konuların yanı sıra sezon boyunca karşılaşılan zorluklar ele alındı. İlçe Tarım ekipleri, sahadaki çalışmaları değerlendirerek notlar aldı.

Üretim deseni ve hedefler:

Bölgede ağırlıklı olarak sürdürülen geleneksel tarımsal faaliyetlerin yanında alternatif ürünlerin yetiştirilmesi, üretim deseninin çeşitlendirilmesi açısından önem taşıyor. Çaybaşı köyündeki 80 dönümlük ayçiçeği üretiminin ilçedeki tarımsal faaliyetlere çeşitlilik kazandırması hedefleniyor.

Kaymakam Mehmet Ali Semiz, üreticilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek hasadın bereketli olmasını diledi. Program, ayçiçeği hasadının gerçekleştirilmesi ve üreticilerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yapılan uygulamaların bölgeye uyarlanabilirliğini değerlendirdi ve benzer üretim modellerinin yaygınlaştırılmasının tarımsal çeşitliliğe katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

SELİM’DE 80 DÖNÜMLÜK TARLADA AYÇİÇEĞİ HASADI(KARS-İHA)

SELİM’DE 80 DÖNÜMLÜK TARLADA AYÇİÇEĞİ HASADI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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