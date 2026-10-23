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Bayram Özdemir muhtarlarla buluşup yerel dayanışmayı öne çıkardı

Bayram Özdemir 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Bandırma muhtarlarıyla yemekte bir araya gelerek yerel dayanışma ve ihtiyaç tespitinde iş birliğini vurguladı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bayram Özdemir muhtarlarla buluşup yerel dayanışmayı öne çıkardı

Bayram Özdemir muhtarlarla akşam yemeğinde buluştu

Bayram Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mahalle muhtarları onuruna akşam yemeği düzenledi. Programda muhtarlarla bir araya gelen Özdemir, muhtarlık kurumunun yerel yaşamda üstlendiği işleve dikkat çekti.

muhtarlık kurumunun önemi:

Özdemir, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü oluşturduğunu belirterek, yerel problemlerin tespitinde ve ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenmesinde muhtarların katkısının büyük olduğunu vurguladı.

Toplumdaki erişim ağının güçlendirilmesinde muhtarların rolüne işaret eden Özdemir, toplantıda şu ifadeyi kullandı: "Sizler olmasanız bu insanlara ulaşmamız, onları tanımamız ve ihtiyaçlarını görmemiz çok daha zor olurdu".

yardımlaşma ve ortak çalışma vurgusu:

Özdemir, mahallelerde yardıma muhtaç vatandaşların tespit edilmesinde muhtarlarla iş birliği içinde olduklarını ve bu iş birliğinin sürdürüleceğini söyledi. Ayrıca yerel dayanışmanın önemine dikkati çekip muhtarların emekleri için teşekkür etti.

Program, muhtarlarla gerçekleştirilen sohbet ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Bandırma'daki buluşma, yerel yönetim ile toplum arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçladı.

MUHTARLAR YEMEĞİ

MUHTARLAR YEMEĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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