Eskişehir'de sürünün koruyucuları: İtalyan uzmanların örnek aldığı Türk çoban köpekleri

İtalya’dan gelen 10 kişilik uzman köpek eğitmeni ekibi, Türk çoban köpeklerinin sürü koruma yeteneklerini, sosyal ilişkilerini ve alan savunmasındaki karakterini yerinde gözlemlemek üzere Eskişehir’de bir araya geldi. Çalışma, iki yıl önce başlayan gözlemler sonrası bölgeye dönüş niteliğindeydi ve takım yaklaşık 1 ay süreyle saha incelemeleri gerçekleştirdi.

Saha gözlemleri:

Orta İtalya’dan gelen ekipte yer alan Christopher Paoletti ve Elisa Malacrida gibi eğitmenler, çiftlikteki köpeklerin kurt, ayı ve diğer yabani hayvanlara karşı sergilediği atılgan tutumu sık sık not aldı. Paoletti, yaşadığı deneyimi şöyle özetledi: "Bizim köpeklerimiz havlayıp uzaklaştırıyor, buradakiler doğrudan kurdun üzerine gidiyor." Bu gözlem, İtalyan ekip için iki ülke arasındaki temel davranış farkını gösteren en çarpıcı nokta oldu.

Uzmanların belirttiğine göre İtalya’daki çoban köpekleri daha çok işaretleme ve havlama yoluyla tehdidi uzaklaştırma eğilimindeyken, Türkiye’deki köpekler tehdit üzerine doğrudan müdahale etme ve baskın karakter gösterme eğiliminde. Bu davranış farklılıkları ekip tarafından hem görsel kayıtlarla hem de iletişim ve rol dağılımı notlarıyla belgelendi.

Dinamikler ve çobanın rolü:

Gözlemler sadece köpeklerin bireysel tepkileriyle sınırlı kalmadı; sürü içindeki sosyal roller, köpekler arasındaki etkileşim ve çobanın sevk tarzı da incelendi. Malacrida, ilk kez geldiği Türkiye atmosferinden etkilendiğini belirterek, grup içindeki dinamiklerin ve çobanın uyumlu yönlendirme yöntemlerinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Yerel çobanların sürüyü yönlendirme biçimi ve köpeklerin bu komutlara verdiği tepkiler, ekipteki eğitimcilerin literatüre dayalı yaklaşımlarına pratik bir zemin sundu. Toplanan veriler, köpeklerin hangi durumlarda merkezi rol üstlendiği, hangi durumlarda birden fazla köpeğin birlikte hareket ettiği gibi ayrıntıları içeriyor.

Ekip, saha boyunca elde edilen tüm bulguları birbirleriyle paylaştı ve kayıt altına aldı. Bu veriler, hem davranışsal analiz hem de ileride yapılacak eğitim modelleri için temel oluşturacak şekilde sınıflandırıldı.

Misafirperverlik ve tanıtım hedefi:

Eskişehirli üretici Süleyman Savran, İtalya’dan gelen konukların ikinci kez ülkeye geldiklerini ve köpeklere gösterdikleri ilginin yüksek olduğunu belirtti. Savran, ekipten gelenlerin sadece gözlem yapmakla kalmayıp bölge halkının kültürünü, geleneklerini ve misafirperverliğini de deneyimlediklerini söyledi.

İtalyan heyetin amacı, saha çalışmasında topladıkları veri ve analizlerle Türk çoban köpeklerinin karakterini ve yeteneklerini İtalya’da tanıtarak iki ülke arasında bilgi paylaşımını artırmak. Ekip, ilerleyen dönemde bu bulguları eğitim materyallerine ve tanıtım programlarına dönüştürmeyi planlıyor.

Sonuç olarak, Eskişehir’de yapılan gözlemler Türk çoban köpeklerinin özgün çalışma stili ve baskın savunma reflekslerinin uluslararası ilgi çektiğini ortaya koydu. Bu ziyaret, hem bilimsel anlamda hem de kültürlerarası deneyim açısından iki taraf için verimli bir öğrenme süreci sağladı.

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE GELEN 10 KİŞİLİK UZMAN KÖPEK EĞİTMENİ EKİBİ, TÜRK ÇOBAN KÖPEKLERİNİN SÜRÜ KORUMA YETENEKLERİNİ, SOSYAL DİNAMİKLERİNİ VE ALAN SAVUNMASINDAKİ BASKIN KARAKTERİNİ İNCELEMEK ÜZERE 1 AY BOYUNCA ESKİŞEHİR'DE SAHA ÇALIŞMASI YAPTI.