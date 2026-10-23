Dolar 49,7324 +0,02%
Euro 55,7064 -0,08%
Bist 10.956,61 -2,35%
Altın Gram 6.464,16 -0,43%
EUR/USD 1,1197 -0,22%
Brent Petrol 109,45 +0,73%
--°

Eskişehir'de sürünün koruyucuları: İtalyan uzmanların örnek aldığı Türk çoban köpekleri

İtalya’dan gelen 10 kişilik uzman ekip, Eskişehir’de 1 ay boyunca Türk çoban köpeklerinin kur ve diğer yırtıcılara karşı atılgan koruma davranışlarını inceledi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:13

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de sürünün koruyucuları: İtalyan uzmanların örnek aldığı Türk çoban köpekleri

Eskişehir'de sürünün koruyucuları: İtalyan uzmanların örnek aldığı Türk çoban köpekleri

İtalya’dan gelen 10 kişilik uzman köpek eğitmeni ekibi, Türk çoban köpeklerinin sürü koruma yeteneklerini, sosyal ilişkilerini ve alan savunmasındaki karakterini yerinde gözlemlemek üzere Eskişehir’de bir araya geldi. Çalışma, iki yıl önce başlayan gözlemler sonrası bölgeye dönüş niteliğindeydi ve takım yaklaşık 1 ay süreyle saha incelemeleri gerçekleştirdi.

Saha gözlemleri:

Orta İtalya’dan gelen ekipte yer alan Christopher Paoletti ve Elisa Malacrida gibi eğitmenler, çiftlikteki köpeklerin kurt, ayı ve diğer yabani hayvanlara karşı sergilediği atılgan tutumu sık sık not aldı. Paoletti, yaşadığı deneyimi şöyle özetledi: "Bizim köpeklerimiz havlayıp uzaklaştırıyor, buradakiler doğrudan kurdun üzerine gidiyor." Bu gözlem, İtalyan ekip için iki ülke arasındaki temel davranış farkını gösteren en çarpıcı nokta oldu.

Uzmanların belirttiğine göre İtalya’daki çoban köpekleri daha çok işaretleme ve havlama yoluyla tehdidi uzaklaştırma eğilimindeyken, Türkiye’deki köpekler tehdit üzerine doğrudan müdahale etme ve baskın karakter gösterme eğiliminde. Bu davranış farklılıkları ekip tarafından hem görsel kayıtlarla hem de iletişim ve rol dağılımı notlarıyla belgelendi.

Dinamikler ve çobanın rolü:

Gözlemler sadece köpeklerin bireysel tepkileriyle sınırlı kalmadı; sürü içindeki sosyal roller, köpekler arasındaki etkileşim ve çobanın sevk tarzı da incelendi. Malacrida, ilk kez geldiği Türkiye atmosferinden etkilendiğini belirterek, grup içindeki dinamiklerin ve çobanın uyumlu yönlendirme yöntemlerinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Yerel çobanların sürüyü yönlendirme biçimi ve köpeklerin bu komutlara verdiği tepkiler, ekipteki eğitimcilerin literatüre dayalı yaklaşımlarına pratik bir zemin sundu. Toplanan veriler, köpeklerin hangi durumlarda merkezi rol üstlendiği, hangi durumlarda birden fazla köpeğin birlikte hareket ettiği gibi ayrıntıları içeriyor.

Ekip, saha boyunca elde edilen tüm bulguları birbirleriyle paylaştı ve kayıt altına aldı. Bu veriler, hem davranışsal analiz hem de ileride yapılacak eğitim modelleri için temel oluşturacak şekilde sınıflandırıldı.

Misafirperverlik ve tanıtım hedefi:

Eskişehirli üretici Süleyman Savran, İtalya’dan gelen konukların ikinci kez ülkeye geldiklerini ve köpeklere gösterdikleri ilginin yüksek olduğunu belirtti. Savran, ekipten gelenlerin sadece gözlem yapmakla kalmayıp bölge halkının kültürünü, geleneklerini ve misafirperverliğini de deneyimlediklerini söyledi.

İtalyan heyetin amacı, saha çalışmasında topladıkları veri ve analizlerle Türk çoban köpeklerinin karakterini ve yeteneklerini İtalya’da tanıtarak iki ülke arasında bilgi paylaşımını artırmak. Ekip, ilerleyen dönemde bu bulguları eğitim materyallerine ve tanıtım programlarına dönüştürmeyi planlıyor.

Sonuç olarak, Eskişehir’de yapılan gözlemler Türk çoban köpeklerinin özgün çalışma stili ve baskın savunma reflekslerinin uluslararası ilgi çektiğini ortaya koydu. Bu ziyaret, hem bilimsel anlamda hem de kültürlerarası deneyim açısından iki taraf için verimli bir öğrenme süreci sağladı.

İTALYA&#039;DAN TÜRKİYE&#039;YE GELEN 10 KİŞİLİK UZMAN KÖPEK EĞİTMENİ EKİBİ, TÜRK ÇOBAN KÖPEKLERİNİN SÜRÜ...

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE GELEN 10 KİŞİLİK UZMAN KÖPEK EĞİTMENİ EKİBİ, TÜRK ÇOBAN KÖPEKLERİNİN SÜRÜ KORUMA YETENEKLERİNİ, SOSYAL DİNAMİKLERİNİ VE ALAN SAVUNMASINDAKİ BASKIN KARAKTERİNİ İNCELEMEK ÜZERE 1 AY BOYUNCA ESKİŞEHİR'DE SAHA ÇALIŞMASI YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kepez'te dayanışma örneği: yatağa bağımlı Ayşe teyzenin evi yeni bir hayata kavu...
images

Kaymakam Sakızcı öğrencilerle eğitim gündemini ele aldı: Akçakale İlkokulu ziyar...
images

Koruyucu aile ve çocuk buluşması Düzce'de gerçekleşti
images

Şükriye Koç 66 yıldır el işi yaparak geçimini sağlıyor; uzun boyu yüzünden okula...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zemin çökmesi rögar taşmasına bağlandı, 40 kişi tahliye edildi

Kepez'te dayanışma örneği: yatağa bağımlı Ayşe teyzenin evi yeni bir hayata kavuştu

Gelik'te grizu patlaması: iki işçi yaşamını yitirdi, beş işçi yaralandı

kombi bakımıyla faturada yüzde 30’a varan tasarruf mümkün

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı