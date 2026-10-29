Senfonik yorumla Cumhuriyet coşkusu Bursa'da yükseldi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda bir konser verdi. Gece, müziğin evrensel diliyle Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan mücadeleyi anlatan seçkin bir repertuvarla sürdü.

Konserin programı:

Orkestra, şef Murat Cem Orhan yönetiminde sahne alırken, soprano Ceren Aydın solist olarak eşlik etti. Programda, besteci Muammer Sun'un 'Kurtuluş' ve 'Cumhuriyet' film müzikleri senfonik düzenlemeyle seslendirildi. Ayrıca gece boyunca seslendirilen marşlar ve düzenlemeler, dinleyicilere hem tarihsel hem duygusal bir anlatım sundu.

Repertuvarda yer alan "Parla" adlı eser, senfonik yorumla sunularak salondaki coşkuyu artırdı ve izleyenlere güçlü bir görsel-işitsel deneyim sağladı.

Final ve izleyici eşliği:

Konserin finalinde yankılanan İzmir Marşı, gecenin en coşkulu anlarından birini oluşturdu. Salondaki dinleyiciler marşa hep bir ağızdan eşlik ederek kutlama atmosferini pekiştirdi. Alkışlarla sona eren performans, Cumhuriyet Bayramı’nın gurur ve heyecanını yoğun biçimde hissettirdi.

Etkinlik, Bursa’da kutlamalara sanatsal bir boyut kazandıran özel etkinliklerden biri olarak kayıtlara geçti ve katılımcılara hem müzikal hem de duygusal açıdan unutulmaz anlar yaşattı.

BURSA’DA CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ÖZEL KONSERDE, BURSA BÖLGE DEVLET SENFONİ ORKESTRASI SAHNE ALDI. ŞEF MURAT CEM ORHAN YÖNETİMİNDEKİ ORKESTRAYA SOPRANO CEREN AYDIN EŞLİK EDERKEN, MUAMMER SUN’UN "KURTULUŞ" VE "CUMHURİYET" FİLM MÜZİKLERİ SESLENDİRİLDİ. KONSERİN FİNALİNDE İZMİR MARŞI’NIN YANKILANDIĞI SALONDA, DİNLEYİCİLER ESERLERE HEP BİRLİKTE EŞLİK ETTİ.