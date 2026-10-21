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Şenkaya'da muhtarlarla dayanışma sofrası

Şenkaya Belediyesi, Muhtarlar Günü'nde Şirankes Restoran'da muhtarlarla buluştu; Kaymakam Safa Kahraman ve Başkan Görbil Özcan dayanışmayı vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şenkaya'da muhtarlarla dayanışma sofrası

etkinlik ve katılımcılar:

Şenkaya Belediyesi, Muhtarlar Günü dolayısıyla Şirankes Restoran'da muhtarlarla birlik ve beraberlik yemeği düzenledi. Programa Şenkaya Kaymakamı Safa Kahraman, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Şenkaya Muhtarlar Derneği Başkanı Giray Aktürk, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

başkanın konuşması:

Programda muhtarlara hitap eden ve Muhtarlar Günü'nü kutlayan Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, muhtarların yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Özcan'ın konuşması şöyle oldu: "Demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtarlık müessesesi, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Görev yaptıkları mahalleleri en iyi tanıyanlar muhtarlarımızdır. Önemli olan dayanışma içerisinde olmaktır. Mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız, elimiz ve kolumuz muhtarlarımız olacaktır. Ortak akıl, ortak karar diyerek çıktığımız bu yolda, zincirin en önemli halkalarından birini oluşturuyorsunuz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, isteklerini ve önerilerini belirlemek için sizlerle iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ile devletimiz arasında köprü vazifesi gören, kamu hizmetlerinin mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen kıymetli muhtarlarımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız zaman zaman eğlenmeyi ve dinlenmeyi de hak ediyor. Elbette yaptıklarımız var, yapacaklarımız da var. Önemli olan iyi niyetli olmak ve dayanışma içerisinde hareket etmektir. Bu açıdan sizlere minnettarız, hepinize teşekkür ediyoruz. Hem Muhtarlar Günü’nüzü kutluyor hem de el ele, gönül gönüle vererek daha güzel hizmetler yapmak üzere bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Katılımlarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

kaymakamın teşekkür ve kapanış:

Şenkaya Kaymakamı Safa Kahraman da düzenlenen anlamlı organizasyon için Belediye Başkanı Görbil Özcan'a teşekkür etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program, muhtarların bir araya gelerek sohbet etmesi ve dayanışma ortamının güçlendirilmesiyle sona erdi.

ERZURUM’UN ŞENKAYA İLÇESİNDE, MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA ŞENKAYA BELEDİYESİ TARAFINDAN MUHTARLARLA...

ERZURUM’UN ŞENKAYA İLÇESİNDE, MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA ŞENKAYA BELEDİYESİ TARAFINDAN MUHTARLARLA BİRLİK VE BERABERLİK YEMEĞİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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