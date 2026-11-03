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Sera sobasıyla cevizleri kurutan çiftin üretim yolculuğu

Erzincan Kilimli'de Süleyman ve Betül Çınkır, yağışlı hava yüzünden hasat ettikleri cevizleri serada soba yakarak kurutup açık alana çıkardı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Sera sobasıyla cevizleri kurutan çiftin üretim yolculuğu

Sera sobasıyla cevizleri kurutan çiftin üretim yolculuğu

Erzincan’ın Kilimli köyünde ceviz yetiştiriciliği yapan Süleyman ve Betül Çınkır, yağışlı ve soğuk hava koşulları nedeniyle hasat ettikleri cevizleri kurutmak için serada soba yaktı. Havanın düzelmesiyle cevizleri seradan çıkaran çift, ürünleri açık alana sererek kurumaya bıraktı.

Neden serada soba yaktılar:

Uzun süren yağış ve düşük sıcaklıklar, cevizlerin doğal yöntemlerle kurumasını zorlaştırdı. Çift, nemli koşullarda küflenme ve kalite kaybını önlemek amacıyla serada kontrollü ısı uygulamayı tercih etti. Bu geçici yöntem, ısının yükselmesiyle cevizlerin güvenle dış mekâna alınmasına olanak sağladı.

Bahçe, üretim ve gelecek hedefleri:

2018 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü onayıyla ceviz yetiştiriciliğine başlayan aile işletmesi, yaklaşık 8 yılda 150 ağaçlık bir ceviz bahçesi kurdu. Bahçede ayrıca yaklaşık 80 farklı meyve ağacı bulunuyor; ceviz fidanları aşılı çeşitlerden seçilerek bölgenin soğuk hava koşullarına dayanıklı türleri tercih edildi.

Çınkır çifti, son 5 yılda üretimde belirgin bir artış gözlemlediklerini ve bu yıl yaklaşık 1 ton ceviz hasat ettiklerini belirtiyor. İşlerini permakültür prensipleri doğrultusunda yürütüyor, toprağın korunmasına özen gösteriyorlar. Küçük ölçekli aile işletmesi olarak hedefleri; kaliteli ürün yetiştirip tüketen değil üreten bir aile olmak ve ilerleyen yıllarda üretim alanlarını genişletmek.

Bu uygulama, kırsal üretimde iklim kaynaklı zorluklara karşı geliştirilen pratik çözümler arasında yer alıyor. Çınkır çiftinin deneyimi, benzer koşullardaki üreticiler için uygulanabilir yöntemlere işaret ediyor ve küçük ölçekli tarımın esnekliğini öne çıkarıyor.

ERZİNCAN&#039;IN KİLİMLİ KÖYÜNDE CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN SÜLEYMAN VE BETÜL ÇINKIR ÇİFTİ, OLUMSUZ...

ERZİNCAN'IN KİLİMLİ KÖYÜNDE CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN SÜLEYMAN VE BETÜL ÇINKIR ÇİFTİ, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE HASAT ETTİKLERİ CEVİZLERİ KURUTABİLMEK İÇİN SERALARINDA SOBA YAKTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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