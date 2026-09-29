seramiğin eğitimi ve arslantepe mirası malatya'da buluştu

konferans açılışı ve katılımcılar:

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) ile Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği (SSEDD) iş birliğiyle düzenlenen 7. Seramik Sanatı Eğitimi konferansı açılış programıyla başladı. Programa; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hamid Süha Hotar, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayhan Karademir, SSEDD Başkanı Prof. Dr. Zehra Çobanlı, Arkeolog Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

sergiler ve video gösterimi:

Açılış konuşmalarından önce SSEDD üyelerinin ulusal jürili seramik sergisi ve öğrencilerin mezuniyet projeleri sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Özdemir’in hazırladığı "Toprağın Sırrı Arslantepe" başlıklı video izlendi. Gösterim katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi ve Arslantepe teması konferans sürecinin merkezine yerleşti.

açılış konuşmaları ve tematik vurgular:

Konuşmalarda seramik sanatının eğitimi, geleceği ve kültürel mirasla ilişkisinin önemi öne çıktı. GSTF Dekanı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, seramik sanatının insanlık tarihindeki yerine dikkat çekerek, "Seramik sanatının eğitimi, gelişimi ve geleceği üzerine düşünmek yalnızca bir sanat alanının sorunlarını konuşmak değil aynı zamanda insanın toprakla, kültürle, geçmişle ve gelecekle kurduğu ilişkiyi yeniden değerlendirmek anlamına gelmektedir. Seramik eğitimi yalnızca teknik bilgi ve beceri kazandıran bir eğitim değildir, görmeyi, düşünmeyi, üretmeyi, sorgulamayı ve özgün bir ifade dili geliştirmeyi öğretir. Sanat eğitiminde en değerli sonuç öğrencinin öğretmenin izinden gitmesi değil, kendi izini oluşturabilmesidir" ifadelerini kullandı.

SSEDD Başkanı Prof. Dr. Zehra Çobanlı ise sergilerin tartışma ve eleştiri mekanizmalarını harekete geçirdiğini vurguladı: "Bir araya gelmeden, konuşmadan, tartışmadan ve ürettiğimiz eserleri eleştirmeden geleceğe bir şey bırakmamız çok olanaklı değil. Türkiye’deki değişik seramik eğitimi veren fakültelerin son sınıf öğrencilerinin katıldığı bu sergi, her üniversitenin öğrencisini nasıl projelendirdiğinin bir hesabını veriyor."

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da Arslantepe mirası ile seramik sanatının buluşmasını önemseyerek şunları söyledi: "Kadim bir şehir olan Malatya’nın bu geçmişini Arslantepe temasıyla seramik sanatıyla buluşturma fikri çok kıymetli. Arkeolojiyle seramik sanatını bir araya getirerek bilimsel anlamda bir güç birliği oluşturmayı son derece değerli buluyorum."

etkinlik takvimi ve program içeriği:

Açılış programının ardından Doç. Dr. Güneş Açıkgöz’ün "Sound of Arslantepe: Bir Arkeolojik Mirasın Müziğe Dönüşümü" başlıklı müzik dinletisi gerçekleştirildi. Konferans kapsamında panel, çalıştay ve sergi etkinlikleri 28-30 Eylül tarihleri arasında devam edecek ve katılımcılara seramik eğitiminin güncel yaklaşımlarını, mirasla kurulan ilişkileri ve öğrenci üretimlerini değerlendirme imkânı sunacak.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE "7. SERAMİK SANATI EĞİTİMİ" KONFERANSI BAŞLADI