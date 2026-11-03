Serbest piyasada dolar ve euro sınırlı farkla işlem görüyor
İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre serbest piyasada dolar 49,9970 liradan, euro 55,9990 liradan güne başladı.
kapalıçarşıdaki alış ve satış fiyatları:
Kapalıçarşı'da dolar alış 49,9950 lira, satış 49,9970 lira olarak kaydedildi. Euro tarafında ise alış 55,9970 lira, satış 55,9990 lira seviyesinde bulunuyor.
önceki kapanışla karşılaştırma:
Son kapanışta dolar 49,96 liradan, euro ise 56,07 liradan satılmıştı; böylece günlük dalgalanma sınırlı kaldı.
DOLAR 49,9970 LİRADAN, EURO İSE 55,9990 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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