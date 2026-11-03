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Serbest piyasada dolar ve euro sınırlı farkla işlem görüyor

İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre dolar 49,9970 liradan, euro 55,9990 liradan güne başladı; önceki kapanışlarda dolar 49,96, euro 56,07 liraydı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Berk Doğan

Serbest piyasada dolar ve euro sınırlı farkla işlem görüyor

Serbest piyasada dolar ve euro sınırlı farkla işlem görüyor

İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre serbest piyasada dolar 49,9970 liradan, euro 55,9990 liradan güne başladı.

kapalıçarşıdaki alış ve satış fiyatları:

Kapalıçarşı'da dolar alış 49,9950 lira, satış 49,9970 lira olarak kaydedildi. Euro tarafında ise alış 55,9970 lira, satış 55,9990 lira seviyesinde bulunuyor.

önceki kapanışla karşılaştırma:

Son kapanışta dolar 49,96 liradan, euro ise 56,07 liradan satılmıştı; böylece günlük dalgalanma sınırlı kaldı.

DOLAR 49,9970 LİRADAN, EURO İSE 55,9990 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 49,9970 LİRADAN, EURO İSE 55,9990 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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