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Serdivan'da kaçak tütün ve makaron operasyonu: 1.140 kilogram ele geçirildi

Serdivan'da jandarma operasyonunda 1.140 kilogram kaçak tütün ile 330 bin boş ve 55 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, iki şüpheliye işlem yapıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Serdivan'da kaçak tütün ve makaron operasyonu: 1.140 kilogram ele geçirildi

operasyon detayları:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Serdivan ilçesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde eş zamanlı yapılan aramalar sonucu çok sayıda materyal ele geçirildi.

ele geçirilenler:

Aramalarda 330 bin adet boş makaron, 55 bin adet doldurulmuş makaron, 1.140 kilogram kaçak tütün, 3 elektronik sigara sarma makinesi ve 1 kompresör bulundu.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonun ardından yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA&#039;NIN SERDİVAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA...

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA BİN 140 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN İLE YÜZ BİNLERCE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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