Seri galibiyet bodrum fk'nin üst sıralara yürüyüşünü hızlandırıyor

bodrum fk deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi:

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Bodrum FK, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz değerlendirmelerde bulundu ve alınan sonucun takım için taşıdığı anlamı vurguladı.

mücadele ve seri galibiyetin önemi:

Yılmaz, zorlu bir deplasmandan kazandıkları için memnun olduklarını belirterek, "Bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazandık. Çok mutluyuz. İnşallah bu serimiz devam eder ve hak ettiğimiz üst sıralara tırmanırız" dedi. Futbolcularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden teknik sorumlu, daha önce sadece iki maçlık galibiyet serileri gördüklerini, bu kez üçüncüye ulaşmanın moral açısından değerli olduğunu ifade etti.

taktik değişiklikler ve maçın dönüm noktaları:

Yılmaz, rakibin özelliklerine yönelik değerlendirmesinde Antalyaspor'un geçen sezon Süper Lig'den düştüğünü, kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu ve yeni transferlerle birlikte ligin iyi futbol oynayan takımları arasında yer aldığını söyledi. "Beklediğimiz gibi çok dirençli ve iyi organize olan bir rakip vardı karşımızda. Ama biz de çok iyi mücadele ettik" sözleriyle rakibin zorluğuna dikkat çekti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yapılan oyuncu ve diziliş değişikliklerinin skoru lehlerine çevirmede etkili olduğunu aktaran Yılmaz, ilk yarının sonlarında buldukları golün ardından ikinci yarının başında yedikleri golün moral bozduğunu, ancak yapılan hamlelerle yeniden öne geçtiklerini anlattı. Son bölümde skor koruma amaçlı biraz daha geri çekildiklerini ve bunun da galibiyeti getirdiğini belirtti.

Yılmaz ayrıca, uzun yolu otobüsle gelip takımı tribünden destekleyen taraftarlara özel teşekkür etti ve bu galibiyeti onlara armağan ettiklerini söyledi. Teknik sorumlu, ekip olarak hedeflerinin istikrarlı bir seriyi sürdürüp hak ettikleri üst sıralara tırmanmak olduğunu yineledi.

BODRUM FK TEKNİK SORUMLUSU SEFER YILMAZ