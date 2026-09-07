Serik Akbaş'ta alevlerin hızı kontrol altına alındı

Yangının son durumu

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkisinde dün gündüz başlayan orman dışı yangının enerjisinin bugün sabah erken saatlerde düşürüldüğünü bildirdi. Müdahalenin hava ve kara unsurlarının koordineli çalışmasıyla sürdüğü, bölgedeki ekiplerin halen yangının kontrol altına alınması için çalıştığı aktarılıyor.

müdahale nasıl yürüdü:

Yangına ilk etapta havadan yoğun müdahale yapıldı; bölgede 5 uçak ve 15 helikopter görevlendirildi. Kara ekipleri ilk aşamada 75 arazöz, 3 iş makinesi ve yaklaşık 450 personel ile yangına müdahale etti. Havanın kararmasıyla hava operasyonları sona erdirilerek, müdahale karadan yoğunlaştırıldı.

gece ve sabah çalışmaları ile sonraki adımlar:

Gece çalışmalarında sahada 150 arazöz, iş makinesi ve çeşitli müdahale araçları ile yaklaşık 600 personel görev yaptı. Orman Genel Müdürlüğü'nün bildirimine göre, Serik'teki yangının enerjisinin düşürülmesi sonrası soğutma ve kontrol hattı güçlendirme çalışmaları öncelikli hale geldi. Aynı bildirimde, Muğla Menteşe'de başlayan yangına da hem havadan hem karadan müdahalenin yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, bölgede nöbet ve gözetim faaliyetlerinin süreceğini, yangının tamamen kontrol altına alınmasına kadar söndürme ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE ORMAN DIŞI ALANDA ÇIKAN YANGINININ ENERJİSİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ.