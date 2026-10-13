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Serik'te 13 aylık Gökçe'nin ölümü aileyi isyan ettirdi: yanlış tedavi ve ihmal iddiası

Antalya Serik'te 13 aylık Gökçe, diş ağrısıyla gittiği hastaneden sonra fenalaşarak hayatını kaybetti; aile yanlış tedavi ve ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:43

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Serik'te 13 aylık Gökçe'nin ölümü aileyi isyan ettirdi: yanlış tedavi ve ihmal iddiası

Olayın kısa özeti

Antalya'nın Serik ilçesinde 13 aylık Gökçe Kaya, diş çıkarma şikayetiyle götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde uygulanan tedavinin ardından evine gönderildi. Aile, ertesi sabah bebeğin fenalaştığını öğrenince bakıcı tarafından acilen hastaneye götürüldüğünde çocuğun kalbinin durduğunu belirtti. Yapılan müdahalelere rağmen Gökçe kurtarılamadı ve vefatı kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.

Aile, hastanede uygulanan tedavi yöntemlerinin bilinç dışı ve alışılmadık olduğu, çocuklarına yanlış ilaç verildiği ve kurum içinde ihmal yaşandığı iddiasıyla karakola gidip şikayette bulundu. Kesin ölüm nedeni, tamamlanacak otopsi raporuyla netlik kazanacak.

hastanede uygulandığı iddia edilen tedavi:

Ailenin anlattığına göre bebek akşam saatlerinde ateşlenince Serik Devlet Hastanesi aciline başvuruldu. Doktor muayenesinin ardından aile tedavi için yönlendirildi ve bir ilacın verileceği söylendi. Anne Duygu Nur Kaya, görevlilerin cam tüp şeklindeki ilacı gözlerinin önünde kırıp şırıngaya çektiğini, şırınganın yarısına serum veya benzeri sıvı, diğer yarısına ise söz konusu ilacı koyarak ağızdan içirttiklerini belirtti.

Ailenin iddiasına göre bu uygulama daha önce karşılaşmadıkları bir yöntemdi; anne ilacın ağır bir kokuya sahip olduğunu, bebeğin tadını beğenmediği için içmek istemediğini ancak zorla içirildiğini ifade etti. Hastanede müşahadeye alındıkları ancak burada tampon yapmak için içeride yer olmadığı söylenip ailenin dışarıda, soğukta beklemek zorunda bırakıldığı da kaydedildi.

aile anlatıyor: geceden sabaha yaşananlar

Annenin ifadesine göre gece 03.00 sıralarında bebeğin ateşi yeniden yükseldi, aile tampon uygulayıp ateş düşürücü verdi. Sabah saat 07.00 civarında bebek bakıcıya bırakıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra bakıcı telefonda çocuğun kaş üstünde morluklar olduğunu, daha sonra morlukların yayıldığını bildirip hemen hastaneye götürdü. Yolda bebeğin nefesinin kesildiği, hastaneye ulaşıldığında kalbinin durduğu belirtildi.

Baba Murat Bahtiyar Kaya, çocuğun daha önce hiçbir kronik rahatsızlığı olmadığını, olaydan yaklaşık 45 dakika önce çekilen videoda çocuğun sağlıklı ve enerjik göründüğünü söyledi. Baba, hastanede ilk kez uygulandığını iddia ettikleri yöntemin hem tavır hem de görünüm olarak ailede ciddi şüphe yarattığını, çocuğun hastaneye getirildiğinde tanınmayacak kadar mosmor olduğunu ve adeta işkence görmüş görüntüsünde olduğunu belirtti.

Ailenin vurguladığı diğer noktalar arasında doktorun muayene sonrası hemşireye dönük bir girişim yapması, yazılan uygulamada değişiklik olduğu şüphesi ve muayene kağıdının hemşire tarafından tekrar doktora götürülmesi gibi ayrıntılar bulunuyor. Aile bu durumu tedavide usulsüzlük veya yanlışlık olduğuna dair göstergeler olarak değerlendiriyor.

soruşturma ve aile talepleri

Kaya ailesi, hastane personelinin ihmali olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu ve olayın adli soruşturmaya dönüştüğünü belirtti. Aile, bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsi raporuyla açıklanmasını, olası yanlış tedavi veya ihmali olanların cezalandırılmasını talep ediyor. Şikayet dilekçesinde verilen ilacın ne olduğu bilgisinin aileye iletilmemesi de yer alıyor.

Hastane yönetimi, olayın adli vaka olarak kayıtlara geçtiğini ve emniyetin talebi halinde evrakların teslim edileceğini bildirdi. Resmi otopsi sonuçları açıklanana kadar ölüm nedeni ve sorumluluk konuları kesinlik kazanmayacak.

Bu vakada otopsi raporu ve adli soruşturmanın sonuçları, aile iddiaları ile sağlık kuruluşunun uygulamaları arasındaki boşluğu dolduracak temel belge olacak. Aile, kamuoyuna yaptığı çağrıda sürecin şeffaf yürütülmesini ve olası ihmallerin açığa çıkarılmasını istiyor.

ANTALYA&#039;NIN SERİK İLÇESİNDE 13 AYLIK GÖKÇE KAYA İSİMLİ BEBEK, DİŞ ÇIKARMA NEDENİYLE YÜKSEK ATEŞ...

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE 13 AYLIK GÖKÇE KAYA İSİMLİ BEBEK, DİŞ ÇIKARMA NEDENİYLE YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE KALDIRILDIĞI HASTANEDE UYGULANAN TEDAVİNİN ARDINDAN EVİNE GÖNDERİLDİKTEN SONRA SABAH SAATLERİNDE FENALAŞTI. BAKICININ DURUMU FARK ETMESİ ÜZERİNE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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