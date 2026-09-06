Serik'te hızlı müdahale küçük çaplı zirai zararı önledi

Yangının çıktığı yer ve zaman:

Antalya'nın Serik ilçesinde, Zırlankaya Mahallesi ile Hapıllar mevkisi arasındaki zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı ve alevlere karadan müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi ve alınan önlemler:

Ekipler, yangının ormanlık alan ve yakınlardaki seralara sıçrama ihtimaline karşı öncelikle yayılmayı engelleyecek hat oluşturdu. Bölgede yoğun çalışma yürütülerek alevlerin yönü kontrol altına alındı ve söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında yaklaşık 1 dönüm zirai alan ile az miktarda ağaç zarar gördü. Ormanlık alana ve seralara ulaşılamadan kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, hızlı müdahalenin küçük çaplı yangınlarda yayılmayı önlemedeki önemini bir kez daha gösterdi; yetkililer, benzer vakalara karşı çevresel ve insan kaynaklı risklere dikkat çekiyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE ZİRAİ ALANDA ÇIKAN YANGIN, ORMANLIK ALANA VE SERALARA SIÇRAMADAN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA YAKLAŞIK 1 DÖNÜM ZİRAİ ALAN ZARAR GÖRDÜ