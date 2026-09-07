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Serik'te orman dışı yangın söndürme çalışmalarıyla büyük oranda kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılbölük'te çıkan orman dışı yangın, 5 uçak, 15 helikopter ve yaklaşık 600 personelle büyük oranda kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:07

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Serik'te orman dışı yangın söndürme çalışmalarıyla büyük oranda kontrol altına alındı

Serik'te orman dışı alanda çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkiinde dün, gündüz saatlerinde orman dışı alanda yangın çıktı. Bölgeye intikal eden ekipler kısa sürede söndürme çalışmalarına başladı ve alevlerin ilerlemesi büyük oranda durduruldu.

Müdahale ve kaynaklar:

Söndürme çalışmalarının ilk etapında 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve yaklaşık 600 personel görev aldı. Kara ve hava unsurlarının koordineli müdahalesi sayesinde yangının kontrol altına alınmasında önemli ilerleme sağlandı.

Etkilenen alan ve devam eden çalışmalar:

Yetkililer, yangında şu ana kadar 160 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi. Ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor ve yangının yeniden alevlenmemesi için geniş çaplı kontroller yapılıyor.

ANTALYA&#039;NIN SERİK İLÇESİNDE ORMAN DIŞI ALANDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA...

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE ORMAN DIŞI ALANDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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