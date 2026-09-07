Seydikemer'de yol dışına çıkan otomobilde iki kişi yaşamını yitirdi

kaza yeri ve temel bilgiler:

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Alaçat Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 48 AEM 492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak alana çarptı.

müdahale ve tespitler:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü İsa Bozkurt (44) ile otomobilde bulunan Ramazan Karakaş (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

soruşturma başlatıldı:

Olay yerinde yürütülen incelemelerin ardından Bozkurt ve Karakaş’ın cenazeleri morga kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ TOPRAK ALANA ÇARPARKEN, KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.