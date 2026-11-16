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Sezai Karakoç'un gönüllerde süren mirası kabri başında yad edildi

İstanbul İl Kültür Müdürlüğü'nün düzenlediği programda Şehzadebaşı Camii haziresinde Sezai Karakoç, tilaveti ve dualarla, aile ve sevenleriyle anıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:00

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sezai Karakoç'un gönüllerde süren mirası kabri başında yad edildi

kabri başında anma töreni

Türk edebiyatının önemli şair, yazar ve mütefekkiri Sezai Karakoç, vefatının 5’inci yıl dönümünde İstanbul İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir programla Şehzadebaşı Camii haziresindeki kabri başında dualarla yad edildi. Programa, İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Coşkun, Karakoç'un ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

programın akışı ve katılımcılar:

Anma töreni kabir başında yapılan tilavet ve dualarla başladı. Katılımcılar arasında edebiyat çevrelerinden isimlerin yanı sıra Karakoç'u tanıyan ve eserlerinden etkilenen geniş bir topluluk yer aldı. Aile mensupları törene katılarak hem taziyelerini hem de özlemlerini paylaştı.

hüseyin coşkun'un konuşması:

İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Coşkun, yaptığı konuşmada Sezai Karakoç'u anma ve anlama amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Huzurlarınızda üstadımızın 5’inci vefat yıldönümünde onu anmak ve anlamak üzere kabri başındayız. Ruhu şad olsun. Hocamızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Coşkun konuşmasının devamında üstadın hem tilaveti hem de duası için teşekkür ederek, Karakoç'u en iyi bilen büyüklerin huzurunda uzun cümleler kurmayacağını söyledi. Ayrıca hatıratlardan hareketle üstadın büyük acılar çektiğini vurguladı ve şu cümleleri paylaştı: "Üstadımız, fikirleriyle, şiirleriyle, duruşuyla kıyamete kadar yaşayacak. Bizlere örnek bir hayat sergilemiştir."

Konuşmada ayrıca Karakoç'un yetiştirdiği ve etkilediği gençler ile geniş insan toplulukları üzerinden bir medeniyet inşa etmeye gayret ettiği, milyonlara ulaşan etkisinin altı çizildi. Katılımcılar dualarla üstadın anısını yad etti ve yakınlarıyla taziyelerini paylaştı.

TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ ŞAİR, YAZAR VE MÜTEFEKKİR SEZAİ KARAKOÇ, VEFATININ 5’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE...

TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ ŞAİR, YAZAR VE MÜTEFEKKİR SEZAİ KARAKOÇ, VEFATININ 5’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE İSTANBUL İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMLA KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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