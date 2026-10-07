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Sezona hazırlık: Manisa'da müsabaka güvenliğinde kurumlar koordinasyonda

Manisa İl Spor Güvenlik Kurulu, 2026-2027 sezonunda müsabakaların huzurlu ve güvenli geçmesi için risk analizleri, tesis denetimleri ve kurum koordinasyonunu kararlaştırdı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sezona hazırlık: Manisa'da müsabaka güvenliğinde kurumlar koordinasyonda

Toplantı ve alınan kararlar

Manisa İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, 2026-2027 spor sezonunda yapılacak müsabakaların güvenli ve huzurlu şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Vali Vahdettin Özkan başkanlığında Valilik Brifing Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasına ilişkin tedbirlerin sistematik şekilde planlanması kararlaştırıldı. Her müsabakanın öncesinde yapılacak risk analizleri ile risk skorlarının belirlenmesi ve risk seviyesine göre asgari güvenlik tedbirlerinin uygulanması esas alındı.

Risk yönetimi ve saha önlemleri:

Kurul, risk değerlendirmesinde objektif kriterler kullanılarak düşük, orta ve yüksek risk kategorilerinin netleştirilmesini, bu sınıflamaya göre görev dağılımı ve kaynak tahsisi yapılmasını kararlaştırdı. Bu çerçevede giriş-çıkış kontrolleri, arama ve üst arama prosedürleri, güvenlik bariyerleri, kamera ve iletişim altyapısının uygulanabilirliği gibi tedbirler öne çıkarıldı. Ayrıca müsabaka sırasında hızlı müdahale için sağlık ve emniyet ekiplerinin koordineli mevki tahsisi gündeme geldi.

Tesis denetimleri ve önceliklendirme:

Spor tesislerinin güvenlik durumları değerlendirildi; merkez ve ilçelerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, acil nitelikteki eksikliklere öncelik verilmesi kararlaştırıldı. Eksikliklerin giderilmesinde ilgili kurumların (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü) koordinasyonu vurgulandı ve uygulama takvimi oluşturulması istendi.

Toplantıda ayrıca müsabaka güvenliği kapsamında görev ve sorumluluklar netleştirildi: İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve güvenliğin sağlanmasından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesis ve organizasyon güvenliğinden, Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ise altyapı ve acil sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğinden sorumlu olacak şekilde iş bölümü yapıldı. Spor kulüpleri ve diğer ilgili paydaşların da statü ve prosedürlere uyması gerektiği vurgulandı.

Görüşmeler sırasında, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde alınacak idari ve önleyici tedbirler ile olası olaylarda uygulanacak hukuki süreçler de ele alındı.

Vali Vahdettin Özkan, sporun birleştirici ruhunun korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek, 'Spor; farklı düşünceleri, farklı renkleri ve farklı takımları aynı heyecan etrafında buluşturan bir değerdir. Her müsabakanın öncesinde, esnasında ve sonrasında gerekli tedbirlerin eksiksiz alınması gerekir' ifadelerini kullandı. Özkan, tesis güvenlik standartlarının düzenli gözden geçirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin hızla giderilmesi talimatını verdi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, sezonun huzurlu ve güvenli geçmesi hedefiyle sona erdi.

MANİSA’DA 2026-2027 SPOR SEZONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK MÜSABAKALARIN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA...

MANİSA’DA 2026-2027 SPOR SEZONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK MÜSABAKALARIN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA YAPILABİLMESİ AMACIYLA İL SPOR GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI, VALİ VAHDETTİN ÖZKAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA MÜSABAKALAR ÖNCESİNDE RİSK ANALİZLERİNİN YAPILMASI, RİSK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNA GÖRE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN PLANLANMASI KARARLAŞTIRILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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