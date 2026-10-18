Sezonu tatlı kapattı: Amasya’da pazarcı 10 tondan fazla karpuzu 5 dakikada dağıttı

Amasya İstasyon pazarında bir pazarcı esnafı, sezonun son karpuzlarını ücretsiz dağıtarak vatandaşları sevindirdi. 10 tondan fazla karpuzun piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olarak belirtilirken, kamyonette yüklü karpuzların tamamı 5 dakika içinde tükendi.

Dağıtım anı:

Kamyonetin etrafında toplanan kalabalık kısa sürede karpuzlara ulaştı ve dağıtım birkaç dakikada sona erdi. Dağıtımı yapan esnaf, aynı zamanda sebze halinde komisyonculuk yaptıklarını belirterek, "Normalde bu şekilde karpuz satsaydık para koymaya yer bulamazdık" dedi. O anlar, pazarda yoğun ilgi ve memnuniyetle karşılandı.

Esnafın mesajı:

Faruk Kodek (32), Muş'tan getirttikleri sezonun son karpuzlarını satmak yerine halka dağıtmayı tercih ettiklerini söyledi: "Muş’tan getirttiğimiz sezonun son karpuzlarını satmadan halkımıza dağıtmak istedik. Biz Amasya halkına yıllarca karpuz sattık. Halkın sayesinde para kazandık. Karpuz sezonuna tatlı başlamıştık. Tatlı şekilde de kapattık." Kodek, ek olarak "Seneye ölmeyip o günleri görürsek tekrar dağıtım yapacağıma söz veriyorum" diye konuştu.

Dağıtımdan etkilenenlerden Nevin Karaböcek de esnafı kutlayarak, "Helal olsun. Haldeki büyük esnafımızın bu şekilde dağıtım yapmasını isteriz. Böyle 10 esnaf çıksa Amasya’mızın sırtı yere gelmez" dedi. Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise üyelerini örnek davranışları için tebrik ederek hayırlı kazançlar diledi.

AMASYA'DA BİR PAZARCI ESNAF SEZONUN SON KARPUZLARINI VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DAĞITTI.