Siber Güvenlik Başkanlığı, e-Devlet Kapısı'nın güvenliğini teyit etti

Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan açıklama

Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP altyapısında tespit edilen iki kritik açıkla ilgili yürütülen incelemelerin sonuçlandığını duyurdu. Yapılan teknik değerlendirmelerde hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmedi ifadesine yer verilirken, vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden kamu hizmetlerine erişiminin kesintisiz ve güvenli biçimde devam ettiği bildirildi.

Tespit edilen açıklar ve riskler:

Dünya genelinde birçok internet sitesi ve kurumsal uygulamada kullanılan PHP yazılımında ortaya çıkan iki kritik güvenlik açığı, uluslararası platformlarda "PHP2Shell" adıyla gündeme geldi. Başkanlığın açıklamasına göre bu açıklar, belirli koşullar altında kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sistemlere müdahale edebilmesine imkân tanıyor. Bu nedenle yazılım güncellemelerinin yapılması ve koruyucu tedbirlerin alınması önem kazandı.

Kurumlara çağrı ve alınan önlemler:

Siber Güvenlik Başkanlığı, hem kamu kurumları hem de özel sektör kuruluşlarına PHP altyapılarını derhal kontrol etmeleri ve üretici tarafından yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları çağrısını yineledi. Özellikle eskimiş ve güncelliğini yitirmiş yazılım bileşenlerinin tespit edilmesi, bu sistemlerin güvenlik kontrollerinin tamamlanması ve gerekli yamaların gecikmeksizin uygulanması gerektiği vurgulandı. Başkanlık ayrıca ulusal ölçekte güvenlik taramaları ve teknik takip çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.

e-Devlet Kapısı'nın durumu ve izleme süreçleri:

Basın açıklamasında, 69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısında yapılan incelemelerde olumsuz bir durum bulunmadığı belirtildi. e-Devlet Kapısı'nın verileri tek bir merkezi havuzda toplamadığı, ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar kurarak hizmet sunduğu hatırlatıldı. Platformda kişisel verilerin korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulandığı, sistemlerin 7 gün 24 saat izlendiği ve düzenli güvenlik testleri ile kontroller yapıldığı ifade edildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı, ilgili kurumlar ve Siber Olaylara Müdahale ekipleriyle koordinasyon halinde süreci yakından takip ettiklerini; risklerin erken tespiti, gerekli tedbirlerin uygulanması ve dijital hizmetlerin güvenli biçimde sürdürülmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kurum ve kuruluşlar, teknik güvenlik tedbirlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere Başkanlığın resmi güvenlik duyurusundan ulaşabiliyor.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI, "PHP ALTYAPISINDA TESPİT EDİLEN KRİTİK GÜVENLİK AÇIKLARINA İLİŞKİN GERÇEKLEŞTİRİLEN İNCELEMELERDE, HİZMETLERİN GÜVENLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN HERHANGİ BİR SORUN TESPİT EDİLMEDİ." AÇIKLAMASINDA BULUNDU.