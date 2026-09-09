Sıcak havalarda artan burun kanamaları: sıvı kaybı ve kuruluk riskleri

Sıcaklık ve sıvı kaybının etkisi:

Özel Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Olgun, sıcak havalarda terlemeyle birlikte vücudun sıvı kaybettiğini ve yerine koyulmadığında dokularda kuruluğa yol açtığını belirtiyor. Bu kuruluk özellikle burun içindeki ince damarlarda hassasiyeti artırarak çatlama ve kanamayı kolaylaştırıyor.

Olgun, Adana gibi yüksek sıcaklığa sahip kentlerde lokal olarak oluşan bu etkinin önemli bir neden olduğunu vurguluyor; ancak burun kanamasının tek kaynağının sıcaklık olmaması gerektiğini de ekliyor.

Teşhis ve riskler:

Uzman, burun kanamasının nedeninin araştırılmasında öncelikle hasta hikayesinin alındığını, ardından muayene ve gerekli laboratuvar tetkiklerinin yapıldığını söylüyor. İlk akla gelen genel nedenler arasında yüksek tansiyon, kanama bozuklukları, kan sulandırıcı ilaç kullanımı, geçirilmiş ameliyat ya da travma, alerji ve enfeksiyonlar yer alıyor.

Tıp uygulamalarında endoskopik muayeneyle kanamanın ön bölgeden mi yoksa arka bölgeden mi geldiğine bakıldığını anlatan Olgun, burun içindeki yara, polipoid oluşumlar veya enfeksiyonların da neden olabileceğini ifade ediyor. Kontrol altına alınmayan kanamalarda ise kan kaybı, tansiyon düşüklüğü, bayılma ve üst solunum yolu sorunları gibi durumlar görülebileceğine dikkat çekiyor.

Korunma ve öneriler:

Olgun, sıcak havalarda korunmanın en etkin yolunun yeterli sıvı tüketmek olduğunu belirtiyor. Su ve sıvı alımının düzenli sağlanmasının, damarların ve dokuların kurumasını önlemede temel adım olduğunu vurguluyor.

Bunun yanı sıra burun içi nemlendirme önem taşıyor. Burun için özel nemlendiriciler, bulunduğu ortamın nemini artıran cihazlar veya nemlendirici özellikli klimaların kullanımı öneriliyor. Kuru hava solunum sırasında burun içini kurutarak kanamayı tetikleyebildiği için ortam nemine dikkat etmek gerekiyor.

Sonuç olarak Dr. Mustafa Kemal Olgun, sıcaklara bağlı burun kanamalarında hem sistemik faktörlerin hem de lokal kuruluğun değerlendirildiğini; basit önlemlerle çoğu olgunun önlenebileceğini belirtiyor. Özellikle Adana gibi sıcak illerde sıvı alımı ve burun nemlendirmesine özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.

ÖZEL MEDLİNE ADANA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI DR. MUSTAFA KEMAL OLGUN, SICAK HAVALARDA TERLEMEYLE BİRLİKTE VÜCUDUN SIVI KAYBETTİĞİNİ BELİRTEREK, YETERLİ SIVI ALINMAMASI DURUMUNDA DOKULARDA KURULUK MEYDANA GELDİĞİNİ VE BURUN İÇERİSİNDEKİ DAMARLARIN DAHA KOLAY ÇATLAYARAK KANAMAYA YOL AÇABİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.