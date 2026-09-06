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Sıcaklık uyarısı: Aydın'da öğleye doğru termometreler 39 dereceyi gösterecek

Aydın'da bugün öğleye doğru termometreler 39 dereceyi görecek; önümüzdeki dört gün boyunca hava açık ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Sıcaklık uyarısı: Aydın'da öğleye doğru termometreler 39 dereceyi gösterecek

Sıcaklık uyarısı: Aydın'da öğleye doğru termometreler 39 dereceyi gösterecek

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da sıcak hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü raporuna göre kentte bugün açık hava ve yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

Bugün için tahmin:

Kente ilişkin tahminde gün içinde sıcaklığın 28 derece civarında başlayıp öğle saatlerinde 39 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde ise 30 dereceye gerilemesi öngörülüyor. Havanın genel olarak açık olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerin görünümü:

Raporda yarın için en düşük sıcaklığın 23, en yüksek sıcaklığın 38 derece olacağı belirtiliyor. Takip eden günlerde ise 8 Eylül Salı: 21-36, 9 Eylül Çarşamba: 21-37, 10 Eylül Perşembe: 21-36 aralığında sıcaklıklar tahmin ediliyor. Dört günlük tahminin tamamında havanın açık kalacağı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi.

Rüzgar yönü ve hızı:

Rüzgarın bugün kentte güneybatı, batı-güneybatı ve batı-kuzeybatı yönlerinden eseceği; ilerleyen saatlerde ise kuzey-kuzeydoğu yönüne dönebileceği, hızının ise saatte 5 ila 25 kilometre arasında değişeceği bildirildi.

AYDIN&#039;DA HAVA SICAKLIĞININ BUGÜN 39 DERECEYE KADAR YÜKSELMESİ, KENTTE SICAK HAVANIN ÖNÜMÜZDEKİ...

AYDIN'DA HAVA SICAKLIĞININ BUGÜN 39 DERECEYE KADAR YÜKSELMESİ, KENTTE SICAK HAVANIN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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