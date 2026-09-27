Sıfır atık anlayışı COP31'le küresel mücadeleye taşınıyor

Sıfır Atık’ın 9. yılı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık’ın dokuzuncu yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Kurum, hareketin 27 Eylül 2017'de Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başladığını hatırlatarak, inisiyatifin kaynaklara bakışta köklü bir dönüşüm başlattığını vurguladı.

Kurum mesajında, Sıfır Atık Hareketi’nin "atma, dönüştür" çağrısıyla kaynaklara bakışımızı değiştiren büyük bir dönüşüm başlattığını belirtti ve bu anlayışın artık ulusal sınırları aşan bir etki yarattığını ifade etti.

COP31 bağlamı:

Bakan, Sıfır Atık’ın benimsenen ilkelerinin Türkiye’nin COP31 başkanlığı ile küresel iklim mücadelesine taşınacağını belirterek mesajında şunları kaydetti: "Ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için 0’dan COP31’e".

Paylaşımda hareketin kuruluş tarihine ve temel çağrısına yapılan atıflar, Sıfır Atık uygulamalarının sürekliliği ve COP31 vasıtasıyla daha geniş bir platformda yer almasının önemine dikkat çekti.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, SIFIR ATIK'IN 9. YILI NEDENİYLE SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI.