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Sigara öksürüğü algısı erken akciğer kanserini gizleyebiliyor

Sigara öksürüğü diye görmezden gelinen uzun süren öksürük, akciğer kanserinin erken tanısını geciktirebiliyor; erken değerlendirme önem taşıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sigara öksürüğü algısı erken akciğer kanserini gizleyebiliyor

Hastalar erken uyarıları sigaraya yoruyor:

Daviva Avcılar Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Selçuk Köse, akciğer kanserinde en büyük handikapın bazen hastaların kendi belirtilerini sigaraya bağlaması olduğunu belirtiyor. Tütün kullanımının akciğer kanserinde en önemli ve önlenebilir risk faktörü olduğu vurgulanırken, hastalığın yalnızca sigara içenleri hedef almadığına dikkat çekiliyor.

Uzun süreli öksürüğü, özellikle karakterinde değişiklik olan öksürüğü bazı kişiler "sigara öksürüğü" olarak değerlendirebiliyor ve hekime başvurmayı erteleyebiliyor. Bu gecikme, erken tanı fırsatlarının kaçırılmasına yol açabiliyor.

Risk faktörleri ve dikkat edilmesi gereken belirtiler:

Doç. Dr. Selçuk Köse, tütün ve tütün ürünlerinin yanı sıra pasif sigara dumanı, radon, hava kirliliği ve bazı mesleki maruziyetlerin de risk oluşturduğunu vurguluyor. Hastaların önem vermesi gereken yakınmalar arasında uzun süren veya karakteri değişen öksürük, kanlı balgam, açıklanamayan kilo kaybı, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları sayılıyor. Bu belirtilerin her zaman kanser anlamına gelmediği, ancak kesinlikle araştırılması gerektiği belirtildi.

Erken tanı ve tarama seçenekleri:

Köse, akciğer kanserinin erken evrelerinde belirgin yakınma vermeyebileceğini, bu nedenle yüksek risk grubundaki kişilerin sadece şikayetlerin ortaya çıkmasını beklememesi gerektiğini ifade ediyor. Uygun kriterlere göre düşük doz akciğer tomografisi ile yapılan taramaların hastalığın erken evrede tespit edilmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Tarama kararı verilirken muhtemel yararlar ve risklerin kişiye özel değerlendirilmesi gerektiği önemle vurgulanıyor.

Cerrahi yaklaşımlar ve iyileşme:

Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde cerrahi tedavi temel seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Köse, uygun hastalarda ameliyatların minimal invaziv yöntemlerle (kapalı ameliyat) yapılabildiğini ve bu yaklaşımın ameliyat sonrası ağrının azalması, hastanede kalış süresinin kısalması ve günlük yaşama daha hızlı dönüş gibi avantajlar sağlayabildiğini ifade etti.

Ameliyat yönteminin seçimi sırasında tümörün büyüklüğü, yerleşimi ve evresi ile hastanın solunum kapasitesi ve eşlik eden hastalıklarının göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Tedavi planlamasında multidisipliner yaklaşım:

Akciğer kanseri tedavisinin, hastalığın türü, evresi ve tümörün moleküler özelliklerine göre belirlendiği; cerrahiye ek olarak kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavilerin de uygulanabildiği kaydedildi. Bazı durumlarda ameliyat öncesi veya sonrasında ek tedavilere ihtiyaç duyulabildiği ve tedavi kararlarının farklı uzmanlık alanlarının ortak değerlendirmesiyle alınmasının kritik olduğu hatırlatıldı.

Doç. Dr. Selçuk Köse, akciğer sağlığını korumanın temel adımlarından biri olarak tütün ürünlerinden uzak durmayı, uzun süren şikayetlerin ihmal edilmemesini ve risk grubundaki kişilerin erken tanı imkanları hakkında hekimlerine danışmasını önerdi.

DAVİVA AVCILAR HASTANESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ BÖLÜMÜ&#039;NDEN DOÇ. DR. SELÇUK KÖSE

DAVİVA AVCILAR HASTANESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ BÖLÜMÜ'NDEN DOÇ. DR. SELÇUK KÖSE

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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