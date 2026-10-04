siirt‑eruh yolunda ponza yüklü tır devrildi: sürücü ağır yaralandı

Siirt‑Eruh kara yolunda tır devrildi

Siirt-Eruh kara yolunun Eruh ilçe girişi yakınında bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Olay, ponza madeni yüklü aracın virajı alamayarak kontrolden çıkması ve bariyerlere çarpmasıyla gerçekleşti.

kaza ve araç bilgileri:

Kaza, İ.G. (43) idaresindeki 73 AAU 037 plakalı ponza yüklü tırın virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmesiyle oldu. Araç devrildikten sonra bariyerlere çarparak durdu.

müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 acil sağlık, jandarma ve Eruh Arama Kurtarma Ekibi (ERKUT) kaza yerine sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü İ.G., ERKUT ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarıldı ve ambulansa alındı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı; durumu ciddiyetini koruyunca tedavi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın oluş sebebi ve olası ihmallerin tespiti için çalışmalar sürüyor.

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