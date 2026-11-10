Siirt'te araç tabanında 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan detaylı aramada otomobilin taban kısmında gizli bir bölme tespit edildi ve alan hassasiyetle açıldı.

ele geçirilen madde ve miktarı:

Detaylı inceleme sonucu bölmeye zulalanmış 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere güvenlik önlemleri alınarak el konuldu ve gerekli incelemeler için yetkili birimlere teslim edildi.

şüpheliler ve soruşturmanın seyri:

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.

Operasyon, bölgedeki uyuşturucu taşımacılığıyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi; yetkililer, benzer olaylara karşı denetimlerin devam edeceğini belirtti.

SİİRT'TE BİR ARACIN TABANINA ZULALANMIŞ 46 KİLO 800 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.