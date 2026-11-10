Dolar 50,1120 -0,21%
Euro 56,3750 +0,11%
Bist 11.753,36 +0,35%
Altın Gram 6.592,61 -0,55%
EUR/USD 1,1227 +0,08%
Brent Petrol 89,54 -3,27%
--°

Siirt'te araç tabanında 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

Siirt'te durdurulan otomobilin tabanına gizlenmiş 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi; operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt'te araç tabanında 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

Siirt'te araç tabanında 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan detaylı aramada otomobilin taban kısmında gizli bir bölme tespit edildi ve alan hassasiyetle açıldı.

ele geçirilen madde ve miktarı:

Detaylı inceleme sonucu bölmeye zulalanmış 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere güvenlik önlemleri alınarak el konuldu ve gerekli incelemeler için yetkili birimlere teslim edildi.

şüpheliler ve soruşturmanın seyri:

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.

Operasyon, bölgedeki uyuşturucu taşımacılığıyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi; yetkililer, benzer olaylara karşı denetimlerin devam edeceğini belirtti.

SİİRT&#039;TE BİR ARACIN TABANINA ZULALANMIŞ 46 KİLO 800 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ...

SİİRT'TE BİR ARACIN TABANINA ZULALANMIŞ 46 KİLO 800 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başkent beyaza büründü: Ankara’da gün karla açıldı
images

çorum’da ambulansa yol verme girişimi kavşağı kaza getirdi: 10 yaralı
images

Gece yürüyüşünde Sitilce mevkiinde şarampole yuvarlandı, M.K. yaralandı
images

Parkta bıçaklanarak ölen Celal Can için 15 yıl hapis kararı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta kasım indirimlerine eş zamanlı denetim

Marmaris'te gençlerin oratoryosunda Atatürk'ün mirası yansıtıldı

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Miniklere mobil araçla uygulamalı trafik bilinci aşılandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi