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Siirt'te devam kararı: Tükenmez yeniden il başkanı seçildi

MHP Siirt 15. Olağan Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimi Cengizhan Tükenmez kazandı; ilde huzur ve istihdam hedefleri ön plana çıktı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Caner Şahin

Siirt'te devam kararı: Tükenmez yeniden il başkanı seçildi

MHP Siirt 15. olağan kongresi gerçekleştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt İl Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi. Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile gerçekleşen toplantıda, tek listeyle yapılan seçimde mevcut il başkanı Cengizhan Tükenmez yeniden seçildi.

Kongrenin akışı ve kararlar:

Kongre gündemi çerçevesinde yapılan konuşmalarda, bölgenin en büyük kazanımının huzur ve güven ortamının kalıcı hale gelmesi olduğu öne çıktı. İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, terörün tamamen sona erdiği, kargaşa ve kaosun tarihe karıştığı 'terörsüz Türkiye' hedefini desteklediklerini vurguladı ve Siirt'in ekonomik, sosyal ve istihdam açısından hak ettiği seviyeye ulaşması için çalışacaklarını ifade etti.

Mesajlar ve katılımcılar:

Kongrede MHP MYK üyeleri Metin Keskin ile Bekir Kasap da konuşma yaptı. Etkinliğe MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu ile Siirt Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali İlbaş katıldı. Toplantıda ayrıca siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

İleriye dönük beklentiler:

Tek listeyle gerçekleştirilen seçim, parti içinde süreklilik ve yerel yönetimle koordinasyonun sürmesine işaret ediyor. Kongrede öne çıkan öncelikler arasında huzurun korunması ile ekonomik ve istihdam odaklı projelerin hayata geçirilmesi bulunuyor; yeni dönemde bu başlıkların takip edileceği mesajı verildi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SİİRT İL BAŞKANLIĞININ 15. OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TEK...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SİİRT İL BAŞKANLIĞININ 15. OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TEK LİSTEYLE GİDİLEN KONGREDE MEVCUT İL BAŞKANI CENGİZHAN TÜKENMEZ YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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