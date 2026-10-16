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Siirt'te kız yurtlarında pratik odaklı yangın eğitimi

Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri Hassa Hatun ve Esmahan Sultan kız yurtlarında öğrenci ve personele yangın, tahliye ve söndürme uygulamalı eğitimi verdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Siirt'te kız yurtlarında pratik odaklı yangın eğitimi

Siirt'te yurtlarda yapılan tatbikat:

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Hassa Hatun ve Esmahan Sultan Kız Öğrenci yurtlarında öğrenci ve yurt personeline yönelik yangın tatbikatı düzenledi. Etkinlik, yangınlara karşı bilinç oluşturmak ve olası acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerini öğretmek amacıyla gerçekleştirildi.

Teorik eğitimde öne çıkanlar:

İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz tarafından verilen teorik bölümde; yangınların çıkma nedenleri, yangın anında dikkat edilmesi gereken hususlar ve ilk müdahalenin önemi ayrıntılı şekilde ele alındı. Eğitimde paniğe kapılmadan hareket etmenin, çevredekileri uyarmanın ve güvenli tahliyeyi sağlamanın hayati olduğu vurgulandı.

Uygulamalı söndürme çalışmaları:

Teorik anlatımın ardından gerçekleştirilen tatbikatta farklı yangın türlerine müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Mutfak tüpü, akaryakıt ve elektrik panosu yangınlarında yangın söndürücülerin doğru kullanımı ve güvenlik kuralları uygulamalı olarak öğretildi. Öğrenci ve personel, teorik bilgileri pratik yapma imkanı buldu.

İtfaiye yetkilileri, özellikle toplu yaşam alanlarında düzenli eğitim ve tatbikatların acil durumlara müdahale kapasitesini artırdığını belirterek farkındalık çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

SİİRT’TE KIZ ÖĞRENCİ YURTLARINDA YANGIN TATBİKATI: ÖĞRENCİ VE PERSONELE UYGULAMALI...

SİİRT’TE KIZ ÖĞRENCİ YURTLARINDA YANGIN TATBİKATI: ÖĞRENCİ VE PERSONELE UYGULAMALI EĞİTİM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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