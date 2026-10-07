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Siirt'te şiddete hayır etkinliği dijital güvenlik ve bağımlılıkla mücadeleye odaklandı

Siirt'te Dünya Şiddete Hayır Günü kapsamında kent merkezindeki AVM'de düzenlenen etkinlikte KADES, UYUMA, bağımlılıkla mücadele ve siber güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Siirt'te şiddete hayır etkinliği dijital güvenlik ve bağımlılıkla mücadeleye odaklandı

etkinliğin amacı ve organizasyonu:

Siirt'te Dünya Şiddete Hayır Günü kapsamında kent merkezindeki özel bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik, Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğin temel hedefi, hem fiziksel hem dijital ortamlarda güvenliği güçlendirerek şiddet ve bağımlılıkla mücadeleye katkı sunmaktı.

bilgilendirme içeriği ve uygulamalar:

Katılımcılara, KADES ve UYUMA uygulamalarının kullanımı hakkında pratik bilgiler verildi; ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemleri, madde bağımlılığıyla mücadele yaklaşımları, kiralık hesapların oluşturabileceği riskler ve parola güvenliği gibi siber güvenlik konuları detaylandırıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık konularında örnekler ve dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

farkındalık çalışmaları ve materyaller:

Etkinlikte katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve yüz yüze iletişim yoluyla sorular yanıtlandı. Amaç, şiddetin ve bağımlılığın önlenmesi ile dijital ortamda güvenliğin artırılmasına yönelik kalıcı bir farkındalık oluşturulmasıydı.

SİİRT’TE VATANDAŞLARA KADES, UYUMA VE SİBER GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ

SİİRT’TE VATANDAŞLARA KADES, UYUMA VE SİBER GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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