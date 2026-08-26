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Siirt'te 'torbacı' operasyonu: satışa hazır esrar ve altın ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı; satışa hazır 98 parça halinde 159,67 gram kubar esrar, 27.600 lira, 11 cumhuriyet altını ve teraziler ele geçirildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:05

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt'te 'torbacı' operasyonu: satışa hazır esrar ve altın ele geçirildi

Valilik koordinesinde narkotik operasyonu

Siirt Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının olduğu değerlendirilen kişiler hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

ele geçirilenler:

Aramalarda satışa hazır 98 parça halinde toplam 159,67 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 27.600 lira, 11 cumhuriyet altını ve 3 gram altın ele geçirildi.

işlem ve soruşturma:

2 şüpheli gözaltına alınmış olup, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

ELE GEÇİRİLENLER.

ELE GEÇİRİLENLER.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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