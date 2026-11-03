Silah arkadaşları omuzlarında taşıdı: Van'da şehit düşen Oğuz Şahin memleketine uğurlandı

Törenin ayrıntıları:

Van'ın Çaldıran ilçesinde görev sırasında rahatsızlanarak şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için Van Helikopter Filo Komutanlığı'nda uğurlama töreni yapıldı. Tören, Şahin'in naaşının tören alanına getirilmesi ve katılanların katıldığı saygı duruşu ile başladı.

Öz geçmişinin okunmasının ardından Kur'an tilaveti ve dualar yapıldı. Tören birliği, Şahin'in naaşını omuzlara alarak tören alanından uçağa kadar taşıdı; burada son tören işlemleri tamamlanarak şehit asker memleketine uğurlandı.

Katılımcılar ve protokol:

Törene, Van Valisi Ozan Balcı ile askeri erkan ve ilgili kurum amirleri katıldı. Katılımcılar, saygı duruşu ve dualarla Şahin'i son yolculuğuna uğurlarken, askeri protokol töreni düzenleyerek işlemlerin tamamlanmasını sağladı.

Uğurlama töreni, hem askeri disiplin hem de dini vecibelerin yerine getirildiği bir çerçevede gerçekleştirildi; naaşın uçakla memleketine gönderilmesiyle tören sonlandırıldı.

VAN’IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE GÖREV SIRASINDA RAHATSIZLANARAK ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ OĞUZ ŞAHİN İÇİN UĞURLAMA TÖREN DÜZENLENDİ.