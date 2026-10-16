Silah ruhsatı sahiplerine jandarmadan bilgilendirme ve güvenlik vurgusu

Jandarmadan ruhsatlı silah sahiplerine bilgilendirme

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde, silah ruhsatı bulunan vatandaşlara yönelik bir bilgilendirme semineri düzenlendi. Etkinlikte ruhsat sahiplerine, silah kullanımıyla ilgili temel kurallar ve yasal sorumluluklar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimde ele alınan başlıca konular:

Seminerde özellikle silah ruhsatı işlemleri, güvenli taşıma ve saklama yöntemleri ile silahların doğru kullanımı üzerinde duruldu. Katılımcılara, silahla yaşanan kazaların ve yaralanmaların önlenmesine yönelik pratik tavsiyeler verildi ve olası risklere karşı dikkat edilmesi gereken noktalar açıklandı.

Vatandaşlara yapılan uyarılar ve jandarmanın rolü:

Jandarma ekipleri, ruhsat sahiplerini sorumluluk sahibi davranmaya çağırdı; kaza risklerini azaltmak için güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, sorulara yanıt verilip örnek durumlar üzerinden açıklamalar yapılarak katılımcıların bilinç düzeyinin artırılması hedeflendi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ve toplum güvenliğine katkı sağlayacak eğitimlerin süreceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN SİNANPAŞA İLÇESİNE BAĞLI BULCA KÖYÜNDE SİLAH RUHSATI BULUNAN VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.