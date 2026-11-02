Silahların güvenli muhafazası için ülke genelinde uyarı kampanyası

Ülke genelinde ruhsatlı silah ve yivsiz av tüfeklerinin güvenli muhafazası için geniş kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası başlatıldı. Uygulamanın ilk etabında 7 ilde ruhsat sahiplerine SMS ile uyarılar gönderildi; Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum'da ise yeni ruhsat ve ruhsat yenileme başvurularında yazılı tebligat yapılmaya başlandı.

uygulamanın kapsamı:

Yetkililer, kampanyanın amaçlarının başında silahların özellikle çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli alanlarda muhafaza edilmesinin olduğunu vurguladı. İlk etap bilgilendirmelerinde hem ruhsat sahiplerine pratik güvenlik önlemleri hatırlatıldı hem de ruhsat işlemlerinde belgeyi alanlara yazılı uyarılar iletiliyor. Uygulamanın diğer illerde de devam ettiği belirtildi.

av tüfekleri ve kamuoyundaki yanlış algı:

Eskişehir Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Sercan Gözlev tüfeklerin yivli ve yivsiz olmak üzere ayrıldığını, yivsiz tüfeklerin genelde bulundurma ruhsatıyla ev ve ofiste tutulduğunu söyledi. Gözlev, "Avcılık belgesine sahip olan kişiler avda tüfek kullanabilirler. Ancak asayiş olaylarında kullanılan tüfeklerin çoğu avda kullanılamaz. Boy olarak kısa olan tüfeklerin avda kullanılması zaten yasaktır. Avcılar silah eğitimi almadan tüfek kullanmazlar. Olaylarda kullanılan tüfekler avcılara ait tüfekler değildir; evlerde bulundurma ruhsatıyla kullanılan tüfeklerdir" dedi.

Gözlev ayrıca, "Halkımızın bildiği bir yanlış var; yivsiz tüfekler genel anlamda av tüfeği olarak tabir ediliyor. Aslında avda kullanılması yasak olan tüfekler de 'avcı tüfeği' diye biliniyor, yanlış burada başlıyor. Her tüfek av tüfeği değildir" uyarısında bulundu ve avcıların tüfeklerini genellikle kilitli dolaplarda sakladıklarını belirtti.

Sözlerini, güvenli muhafazanın olayların önlenmesinde belirleyici olduğuna dikkat çekerek sürdüren Gözlev, halkın da tüfeklerini tıpkı avcılar gibi kilitli ve muhafaza altında tutmasının üzücü olayların azalmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca avcı tüfeklerinin periyodik bakımının yapıldığı ve depolanmasının düzenli olduğu aktarıldı.

RUHSATLI SİLAH VE YİVSİZ AV TÜFEKLERİNİN GÜVENLİ MUHAFAZASINA YÖNELİK ÜLKE GENELİNDE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.