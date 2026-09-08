Canik'ten Avrupa'ya entegre savunma çözümleriyle stratejik çıkarma

Canik'in MSPO 2026'da görünümü:

Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen MSPO 2026, 40'tan fazla ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı firma ile bölgesel savunma sanayii gündeminin merkezinde yer aldı. Fuarda insansız sistemler (hava, kara, deniz), karşı İHA çözümleri, yapay zeka ve çift kullanımlı teknolojiler ile elektronik harp konuları ön plana çıktı ve katılım rekoru kırıldı.

Polonya'nın, NATO'nun doğu kanadında savunmaya GSYİH bazında en fazla bütçe ayıran ülkeler arasında yer alması ve AB SAFE mekanizması kapsamında 43,7 milyar avroya kadar finansmana erişim potansiyeli, yerel üretim, entegrasyon ve teknoloji paylaşımı arayan firmalar için fuarı daha da stratejik kıldı. Bu ortamda Türk savunma sanayisinin global aktörlerinden Canik, uzun vadeli iş birlikleri hedefiyle MSPO 2026'da sergilediği çözümlerle dikkat çekti.

Sergilenen yenilikler ve teknik çözümler:

M3 FALCON: hava platformlarına yüksek ateş gücü:

Canik, fuarda ilk kez sahneye çıkan ağır makineli tüfeği M3 FALCON ile hava platformlarına yönelik ateş gücü ihtiyaçlarına yanıt verdi. Açık sürgü mekanizmasına sahip 12,799 mm ağır makineli tüfek, dakikada 1.200 atıma ulaşan atış hızıyla tanıtıldı. Helikopterler başta olmak üzere kapı, pencere, rampa ve harici bağlantı noktalarına yönelik özel entegrasyon çözümleri ile M3 FALCON, Canik'in M2 QCB, M2F ve M3 modelleriyle kurduğu ağır makineli tüfek ailesini hava platformlarına özel güçlü bir varyantla tamamlıyor.

Platform modernizasyonu: Trakon 30 ve VENOM LR 30113 mm:

Fuarda öne çıkan bir diğer uygulama, paletli araçların modernizasyonu kapsamında Canik tarafından gerçekleştirilen Trakon 30 entegrasyonuydu. Bu çalışma, envanterdeki kara platformlarının günümüz gereksinimlerine göre projelendirilmesinin somut bir örneğini teşkil ediyor.

Birleşik Krallık'ta Canik UK (AEI Systems) tarafından üretilen düşük geri tepmeli VENOM LR 30113 mm orta kalibre topu, kompakt yapısı, ayarlanabilir atış hızı ve geniş platform uyumluluğuyla kara ve deniz araçlarının modernizasyonunda tercih edilen sistemler arasında yer aldı. Canik'in robotik iştiraki UNIROBOTICS tarafından geliştirilen uzaktan komutalı silah sistemleri ise stabilize yapısı, elektro-optik çözümleri, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik hesaplama yetenekleriyle silahları tam entegre hale getiriyor.

Ürün ekosistemi ve yeni iş birlikleri:

Canik ile ABD merkezli Radian arasındaki stratejik iş birliği sonucu geliştirilen mikro kompakt tabanca PRIME RADIAN, ABD lansmanının ardından Avrupa'da da profesyonel ve sportif kullanıcıların beğenisine sunuldu. Fuarda ayrıca orta kalibreden hafif silahlara kadar geniş bir ürün yelpazesi ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Cahit Utku Aral, Canik CEO'su olarak değerlendirmesinde Avrupa'daki güvenlik yaklaşımındaki değişimin MSPO 2026'ya gösterilen ilgiyi artırdığını vurguladı. Aral, şirketin fuarda Avrupa ihtiyaçlarını yakından takip edip buna uygun çözümler sunduğunu belirtti ve şu ifadeleri paylaştı:

Cahit Utku Aral: Tek tek ürünlerimizin başarılarıyla yetinmiyoruz. Her zaman vurguluyoruz: Canik kendi bünyesinde çok güçlü bir ekosisteme sahip. Kullanıcılarımıza da bunu en güçlü şekilde hissettirmek ve bunun sağladığı faydalardan iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak istiyoruz. Böyle olunca yalnızca tekil ürünler değil; silahı, silah sistemini, optiği, atış kontrolünü ve platform entegrasyonunu bir arada sunulan çözüm setleriyle ihtiyaç makamlarının karşısına çıkıyoruz. MSPO 2026’da da bu yaklaşımımız karşılık buldu. Gerçekleştirdiğimiz yoğun görüşmelerde bu doğrultuda kalıcı iş birlikleri için güçlü adımlar atmayı başardık.

MSPO 2026'da Canik'in sergilediği entegre yaklaşım, şirketin ürün portföyünü yalnızca tekil sistemler olarak değil, platform entegrasyonu ve operasyonel hazırlık sağlayan paketler şeklinde sunduğunu gösterdi. Bu strateji, Avrupa pazarındaki değişen güvenlik ihtiyaçlarına yönelik kalıcı iş birliklerinin temelini oluşturmaya aday görünüyor.

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