Denizli sanayi odası dört yıllık dönüşümü tamamlayıp yeni ölçeğe hazırlanıyor

DSO 2022-2026 çalışma dönemini değerlendirdi

Denizli Sanayi Odası, 2022-2026 çalışma dönemini düzenlenen değerlendirme toplantısıyla sonlandırdı. Toplantıya DSO Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile oda üyeleri ve çalışanları katıldı. Dönemin çalışmaları, oluşturulan hizmet yapılarına ve kurumsal dönüşüme odaklanılarak ele alındı; gelecek döneme ilişkin hedefler paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DSO Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Sicimli, Meclis çalışmalarında Denizli sanayisinin gündeminin ortak akılla ele alındığını ve sanayicilerin sorunlarının Mecliste düzenli olarak dile getirildiğini belirtti. Sicimli, Odanın 50 yılı aşan kurumsal birikimine dikkat çekerek Yüksek İstişare Kurulu, komisyon ve kurulların istişare mekanizmalarını güçlendirdiğini, Meslek Komitelerinin sektör taleplerini Oda gündemine taşıma konusunda etkin rol oynadığını vurguladı.

Zorlu ekonomik koşullarda çözüm odaklı yaklaşım:

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu dört yıllık dönemi "Birlikte Kurduk, Birlikte Bağladık, Birlikte Dönüştürdük" çerçevesinde değerlendirdi. Kasapoğlu, göreve başladıkları dönemde üyelerin sorunlarının kayıt altına alınmasından öte, çözüm odaklı bir oda beklentisiyle karşılaştıklarını söyledi. Salgının artçı etkileri, küresel tedarik sorunları, savaşlar, yüksek enflasyon ve finansmana erişimdeki zorluklar dönem boyunca etkili oldu ancak Oda çözüm arayışlarını sürdürdü.

Üyenin ihtiyacına yönelik yeni hizmet yapıları:

Kasapoğlu, dönemin ilk hedefi olarak karar süreçlerini daha katılımcı hale getirdiklerini ve üye merkezli çalışma anlayışını güçlendirdiklerini aktardı. Bu kapsamda DSO, hizmet kapasitesini genişleterek Denizli Model Fabrika ve Verimlilik Merkezini hayata geçirdi; DSO Akademi, Teşvik Ofisi, DSO MEİP ve İtalya İrtibat Ofisi gibi yapılarla üyelerin ihtiyaçlarına daha geniş alanda yanıt verildi.

Büyükşehir Belediyesi ile kurulan Sanayi Yönetişim Masası ve Dış Ticaret İstihbarat Merkezi gibi mekanizmalar sayesinde vize süreçleri ve dış ticaret konularında üyeler desteklendi. 2022-2023 döneminde yaşanan enerji tedarik sıkıntılarında ise, boya sektöründeki firmaların talebi doğrultusunda DEFAŞ aracılığıyla ortak kömür tedariki sağlanarak üretimin devamlılığına katkı verildi. Kasapoğlu, Oda hizmetinin ölçüsünü işlem sayısından ziyade bu hizmetlerin üyenin işletmesinde yarattığı etki üzerinden değerlendirdiklerini ifade etti.

Bağlantılar kurularak yeni fırsatlar yaratıldı:

DSO, dört yıllık dönemde üyeleri birbirine, Ankara’ya ve Avrupa pazarlarına bağlayacak çalışmalar yürüttü. Kasapoğlu, Odanın gücünü üyelere açtığı kapılar ve kurduğu ilişkiler üzerinden tanımladı; saha ziyaretleri, meslek komiteleri, ortak toplantılar ve sektörel buluşmalar ile sahadan gelen taleplerin Oda gündemine hızlı taşındığını belirtti.

Özellikle savunma ve havacılık sanayiinde düzenlenen tedarikçi buluşmalarıyla Denizlili firmaların yeni tedarik zincirleriyle temas kurmasına katkı sağlandı. Ankara nezdindeki görüşmelerde Bakanlıklar, kamu kurumları, TOBB ve karar vericilerle yapılan temaslarda finansmana erişimden enerjiye, istihdamdan ulaştırmaya, vergiden teşviklere kadar sanayicilerin öncelikli sorunları aktarıldı.

Kurumsal dönüşüm ve yeni dönem hedefleri

Kasapoğlu, Odanın çalışma modelinde gerçekleştirilen dönüşümü; stratejik plan, dijital altyapı, insan kaynağı ve kamuoyu görünürlüğündeki değişimlerle özetledi. Temsil anlayışındaki değişime dikkat çeken Kasapoğlu, Denizli’nin üretim gerçeğini kamuoyuna anlatmanın ve gerektiğinde güçlü biçimde söz söylemenin de temsil sorumluluğunun parçası olduğunu belirtti.

Dört yıllık dönemde hayata geçirilen projelerin ulusal ve uluslararası platformlarda da karşılık bulduğunu kaydeden Kasapoğlu, 2022 ve 2024 yıllarında alınan TİSK Ortak Yarınlar Ödülleri ile Dünya Odalar Kongresi Odalar Yarışması’nda yeşil dönüşüm alanında elde edilen dünya üçüncülüğünü hatırlattı. Bu ödüllerin bir vitrin değil, kurulan çalışma modelinin takdir edildiğinin işareti olduğunu vurguladı.

Sunumun kapanış bölümünde yeni dönem hedeflerini paylaşan Kasapoğlu, dört yılda oluşturulan hizmet ve çalışma kapasitesinin bundan sonra Denizli sanayisinin daha yüksek katma değerli üretim yapısına ulaşması için kullanılacağını söyledi. Kasapoğlu, "Kurduk, bağladık, dönüştürdük, şimdi ölçeği büyütüyoruz" sözleriyle hedefin sanayiye ilişkin teknoloji, katma değer, yatırım ve nitelikli istihdam ölçeğini yükseltmek olduğunu belirtti.

Konuşmasını, kurulan yapıların ortak emeğin ürünü olduğuna dikkat çekerek "Gelin, kurduğumuz yapıları büyütelim, kurduğumuz bağları güçlendirelim, başlattığımız dönüşümü hızlandıralım" çağrısıyla tamamladı.

Teşekkür ve plaket töreni:

Toplantı sonunda 2022-2026 döneminde Odanın gelişimine katkı sunan DSO Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerine, Başkan Kasapoğlu ve toplantı divanı tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

DENİZLİ SANAYİ ODASI, 2022-2026 ÇALIŞMA DÖNEMİNİ DÜZENLENEN DEĞERLENDİRME TOPLANTISIYLA TAMAMLADI. DÖRT YILLIK ÇALIŞMALARI "BİRLİKTE KURDUK, BİRLİKTE BAĞLADIK, BİRLİKTE DÖNÜŞTÜRDÜK" BAŞLIKLARIYLA DEĞERLENDİREN DSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU, BU SÜREÇTE ODANIN HİZMET KAPASİTESİNİN GENİŞLEDİĞİNİ, KURUMSAL YAPISININ GÜÇLENDİĞİNİ VE ÇALIŞMA MODELİNİN DÖNÜŞÜM GEÇİRDİĞİNİ BELİRTEREK, "ŞİMDİ HEP BİRLİKTE ÖLÇEĞİ BÜYÜTME ZAMANI" DEDİ.