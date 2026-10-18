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Şile'de taşan dere ulaşımı kesti, Üsküdar Caddesi iş makineleriyle açılıyor

Şile'de derenin taşması Üsküdar Caddesi'ni kapattı; belediye ve kolluk ekipleri iş makineleriyle su tahliye ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 05:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Şile'de taşan dere ulaşımı kesti, Üsküdar Caddesi iş makineleriyle açılıyor

Şile Ahmetli Mahallesi'nde dere taşması sonucu Üsküdar Caddesi ulaşıma kapandı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Şile'ye bağlı Ahmetli Mahallesindeki dere taştı. Taşan su kısa sürede Üsküdar Caddesini kaplarken, yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ve kolluk kuvvetlerine bağlı ekipler, iş makineleri ile derede ve caddede tahliye çalışmalarına başladı. Ekipler öncelikle su tahliyesi yapıp ardından yol açma çalışmalarını yürütüyor.

Güvenlik ve ulaşıma ilişkin uyarılar:

Yetkililer, bölgedeki araç ve yaya trafiğini yönlendiriyor ve vatandaşları riskli noktalardan uzak durmaları konusunda uyarıyor. Bölgedeki ekiplerin yol açma ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Şile&#039;de şiddetli yağış nedeniyle cadde ulaşıma kapandı

Şile'de şiddetli yağış nedeniyle cadde ulaşıma kapandı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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