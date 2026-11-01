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Silifke'de 2 bin 200 yıllık Kilikya yolunda tarih ve doğa yürüyüşü

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde doğaseverler, Olba Antik Kenti'nden Aslantaş Heykeli'ne 7 kilometrelik, 2 bin 200 yıllık Roma yolunu yürüyerek bölgeyi keşfetti.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Silifke'de 2 bin 200 yıllık Kilikya yolunda tarih ve doğa yürüyüşü

Silifke'de Kilikya yolunda 7 kilometrelik keşif

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü etkinliği kapsamında doğaseverler, Olba Antik Kenti'nden başlayıp tarihi Roma yolu üzerinden Aslantaş Heykeli'nde sona eren yaklaşık 7 kilometrelik parkuru yürüdü. Katılımcılar, rotanın hem doğal peyzajını hem de bölgenin zengin tarihî mirasını yakından görme imkânı buldu.

yürüyüş rotası ve öne çıkan noktalar:

Yürüyüş, yaklaşık 2 bin 200 yıl önce döşenen Roma yolunda gerçekleştirildi. Güzergâh üzerinde taş ve kaya mezarları gibi arkeolojik kalıntılar ile antik kent kalıntıları dikkat çekti. Etkinlik, tarih ve doğayı buluşturarak katılımcılara bölgenin kültürel ve doğal değerlerini tanıtmayı amaçladı.

katılımcı görüşleri:

Proje Koordinatörü Ahmet Tarakçı, yürüyüşün tarihi yol üzerinde yapıldığını vurgulayarak, "Ben Mersinliyim diyen herkes burayı görsün. Çünkü ‘Ben Mersin’i görmemişim’ diyecekler. Herkesi bekliyoruz" dedi. İlk kez katılan Sevil Karadeniz, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetten memnun olduğunu, parkur ve rehberlik hizmetinin çok güzel olduğunu belirtti. Gökhan Yılmazcan ise Kilikya Yolunun parkurlarını beğendiğini söyleyerek doğa yürüyüşüne ilgi duyan herkesi bölgeyi keşfetmeye davet etti.

Etkinlik, yerel tarih bilincini artırmayı ve bölgenin turistik potansiyelini görünür kılmayı hedefleyen çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Katılımcılar, yürüyüş boyunca hem fiziksel aktivite yapma hem de tarihî mekânları yerinde görme fırsatı buldu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TARİHİ KİLİKYA YOLU YÜRÜYÜŞÜ KAPSAMINDA...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TARİHİ KİLİKYA YOLU YÜRÜYÜŞÜ KAPSAMINDA DOĞASEVERLER, SİLİFKE’DE 2 BİN 200 YILLIK TARİHİ ROMA YOLUNDA 7 KİLOMETRE YÜRÜDÜ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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