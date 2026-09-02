Silivri açıklarında çarpışma: Alsu gemisinin manevra kayıtları ortaya çıktı

kaza ve gemilerin rotaları:

Silivri açıklarında meydana gelen çarpışmada, Alsu ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiler karşılaştı. Kaynak açıklamasına göre Alsu, Kocaeli'den Aliağa'ya giderken; diğer gemi İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye yöneliyordu. Olay, açık denizde iki ticari geminin rotalarının kesişmesiyle gerçekleşti.

uydu verilerinin gösterdikleri manevralar:

Çarpışma sonrası paylaşılan uydu konum verileri, Alsu'nun çarpışma anı öncesinde ve sonrasında bir dizi yön ve hız değişikliği kaydettiğini ortaya koyuyor. Bu kayıtlar, deniz trafiği izleme verileri üzerinden yapılan analizlerle geminin yaptığı manevraların izlenebilmesini sağladı.

Uydu tabanlı konum verileri, geminin seyir hattındaki sapmaları, olası fren veya yön değişikliklerini ve çarpışma öncesi kısa süreli hareket koreografilerini göstermesi bakımından önem taşıyor. Bu tür veriler kazanın seyrini aydınlatmak ve olayın mekanik açıklamasına katkı sunmak için kullanılıyor.

görüntülerin ve verilerin önemi:

Paylaşılan manevra kayıtları, kazanın nasıl geliştiğine dair görsel ve konumsal bir çerçeve sunuyor. Alsu'nun uydu konum verileri, olayın soruşturulmasında ve tarafların hareketlerinin değerlendirilmesinde delil niteliği taşıyabilir.

Yetkililer veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak resmi açıklamalar ve detaylı analizler, uydu verileriyle birlikte kazanın kesin nedeninin ve sorumluluk dağılımının daha net ortaya konmasına yardımcı olacaktır.

Alsu gemisinin kaza sonrası manevraları böyle görüntülendi