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Silivri limanında arama nöbeti gerildi: gazetecilere fiziki müdahale kamerada

Silivri limanında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin arama çalışmalarını izleyen gazetecilere alanda bir grup saldırdı; arbede ve polis müdahalesi kamerada.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Silivri limanında arama nöbeti gerildi: gazetecilere fiziki müdahale kamerada

Olayın gelişimi:

İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 denizci için süren arama kurtarma çalışmaları sırasında, Silivri Limanı'nda bekleyen basın mensupları ile alandaki bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni henüz belirlenemedi.

Gerginlik kısa sürede büyüyerek bazı kişilerin basın mensuplarına fiziki müdahalede bulunmasına yol açtı. Olay, limanda bekleyen ekipler arasında huzursuzluk yarattı ve sahadaki çalışmaları izleyenler arasında endişe oluşturdu.

Kameraya yansıyan görüntüler:

Görüntülerde liman girişinde kurulan çadır alanında tarafların birbirine girdiği, arbedenin bir kişiyi yere düşürececek düzeye geldiği görülüyor. Olay yerine intikal eden güvenlik görevlileri ve polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre görevli ekipler kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı ve ortamın sakinleştirilmesine çalışıldı. Olayın çıkış nedeni yetkililerce soruşturuluyor.

Basin özgürlüğü ve saha güvenliği:

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü hassas anlarda medyanın alanda bulunma hakkı ile güvenliğinin sağlanması kritik öneme sahip. Bu tür müdahaleler, hem haber takibini hem de saha güvenliğini riske atıyor. Olayla ilgili görüntüler, yaşanan arbede anını belgelediği için sürecin netleşmesine katkı sağlayacak nitelikte.

Yetkililerin olayla ilgili açıklama ve soruşturma sonuçları bekleniyor; limandaki çalışmalarda herhangi bir aksamaya yol açmamak için önlemler sürdürüldü.

LİMANDA YAŞANAN ARBEDEYE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE EDERKEN, YAŞANAN O GERGİN ANLAR KAMERAYA...

LİMANDA YAŞANAN ARBEDEYE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE EDERKEN, YAŞANAN O GERGİN ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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