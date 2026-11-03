Silopi’de hafızların buluşması: Ferit Bilgin’den belge ve tebrik

Silopi’de hafızlık öğrencilerinden müftü ziyareti

Silopi’de faaliyet gösteren Seyda Seyit Hasan Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencileri, İlçe Müftülüğü’ne giderek Müftü Ferit Bilgin ile bir araya geldi.

ziyaret ve belge takdimi:

Ziyarette, hafızlık sınavını başarıyla geçen Mizgin İlhan’a hafızlık belgesi takdim edildi. Müftü Ferit Bilgin, Mizgin İlhan’ı tebrik ederek kendisine başarılarının devamını diledi.

sohbet ve teşekkürler:

Bilgin, hafızlık sürecinde emeği bulunanlara teşekkür etti ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra kurs öğrencileriyle bir süre sohbet eden müftü, öğrencilere moral verici sözler söyledi.

Bu buluşma, kurs ile İlçe Müftülüğü arasındaki ilişkiyi pekiştirirken, hafızlık eğitimine verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE HAFIZLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER, MÜFTÜ FERİT BİLGİN'İ ZİYARET ETTİ.